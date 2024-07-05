Заготовки на зиму: рецепт бочковых хрустящих огурцов

Чтобы огурцы были вкуснее, их нужно вымачивать не менее двух часов перед тем, как заливать маринадом.

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Июнь – пора созревания и заготовки на зиму огурцов. Маринованные, консервированные, квашенные они используются в качестве главной закуски, для приготовления бутербродов, салатов, солянок и многих других блюд. Рекомендуем приготовить бочковые огурцы, которые получаются хрустящими и очень вкусными. Рецептом этой заготовки поделились в блоге "Консервация и кулинария".

Бочковые хрустящие огурцы

Ингредиенты:

свежие огурцы – 2 кг;

чеснок – головка;

малина – 1/2 листка;

смородина – 1/2 листика;

черный перец – 10 горошин;

листья вишни – 5-6 шт;

зонтики укропа;

хрен – 1-2 листика;

лавровый лист – 2-3 шт;

соль – 100 гр на трехлитровую банку.

Способ приготовления:

Замочить огурцы на два часа в холодной воде. Стерилизовать банки не нужно.

Выложить на дно банок все приправы и пряности. Сверху аккуратно уложить и утрамбовать огурцы.

Для рассола необходимо брать только холодную воду. Налить воду в банку с огурцами, затем слить ее в другую посуду.

Посчитать нужное количество соли. В воде растворить соль и залить огурцы рассолом. Поставить банки в таз и накрыть пластиковыми крышками. Затем оставить банки в тазу в тепле на трое суток. Когда огурцы скиснут, их можно перенести в подвал. Чтобы огурцы обязательно получились хрустящими, их нужно брать свежими и вымачивать чуть больше двух часов. Еще можно добавить в банки немного горчичного порошка.

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