Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Заготовки на зиму: рецепт бочковых хрустящих огурцов

маринованные огурцы, консервация, заготовки
Фото: t.me/c/1771147743/2747

Чтобы огурцы были вкуснее, их нужно вымачивать не менее двух часов перед тем, как заливать маринадом.

Related video

Июнь – пора созревания и заготовки на зиму огурцов. Маринованные, консервированные, квашенные они используются в качестве главной закуски, для приготовления бутербродов, салатов, солянок и многих других блюд. Рекомендуем приготовить бочковые огурцы, которые получаются хрустящими и очень вкусными. Рецептом этой заготовки поделились в блоге "Консервация и кулинария".

Бочковые хрустящие огурцы

Ингредиенты:

  • свежие огурцы – 2 кг;
  • чеснок – головка;
  • малина – 1/2 листка;
  • смородина – 1/2 листика;
  • черный перец – 10 горошин;
  • листья вишни – 5-6 шт;
  • зонтики укропа;
  • хрен – 1-2 листика;
  • лавровый лист – 2-3 шт;
  • соль – 100 гр на трехлитровую банку.

Способ приготовления:

Замочить огурцы на два часа в холодной воде. Стерилизовать банки не нужно.

Выложить на дно банок все приправы и пряности. Сверху аккуратно уложить и утрамбовать огурцы.

Для рассола необходимо брать только холодную воду. Налить воду в банку с огурцами, затем слить ее в другую посуду.

Посчитать нужное количество соли. В воде растворить соль и залить огурцы рассолом. Поставить банки в таз и накрыть пластиковыми крышками. Затем оставить банки в тазу в тепле на трое суток. Когда огурцы скиснут, их можно перенести в подвал. Чтобы огурцы обязательно получились хрустящими, их нужно брать свежими и вымачивать чуть больше двух часов. Еще можно добавить в банки немного горчичного порошка.

Читайте также:

Малосольные огурцы: самый простой рецепт вкусной закуски

"Битые огурцы": рецепт хрустящей закуски из свежих овощей в маринаде

Огурцы по-канадски: рецепт вкусной заготовки на зиму