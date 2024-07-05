Заготовки на зиму: рецепт бочковых хрустящих огурцов
Чтобы огурцы были вкуснее, их нужно вымачивать не менее двух часов перед тем, как заливать маринадом.
Июнь – пора созревания и заготовки на зиму огурцов. Маринованные, консервированные, квашенные они используются в качестве главной закуски, для приготовления бутербродов, салатов, солянок и многих других блюд. Рекомендуем приготовить бочковые огурцы, которые получаются хрустящими и очень вкусными. Рецептом этой заготовки поделились в блоге "Консервация и кулинария".
Бочковые хрустящие огурцы
Ингредиенты:
- свежие огурцы – 2 кг;
- чеснок – головка;
- малина – 1/2 листка;
- смородина – 1/2 листика;
- черный перец – 10 горошин;
- листья вишни – 5-6 шт;
- зонтики укропа;
- хрен – 1-2 листика;
- лавровый лист – 2-3 шт;
- соль – 100 гр на трехлитровую банку.
Способ приготовления:
Замочить огурцы на два часа в холодной воде. Стерилизовать банки не нужно.
Выложить на дно банок все приправы и пряности. Сверху аккуратно уложить и утрамбовать огурцы.
Для рассола необходимо брать только холодную воду. Налить воду в банку с огурцами, затем слить ее в другую посуду.
Посчитать нужное количество соли. В воде растворить соль и залить огурцы рассолом. Поставить банки в таз и накрыть пластиковыми крышками. Затем оставить банки в тазу в тепле на трое суток. Когда огурцы скиснут, их можно перенести в подвал. Чтобы огурцы обязательно получились хрустящими, их нужно брать свежими и вымачивать чуть больше двух часов. Еще можно добавить в банки немного горчичного порошка.
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