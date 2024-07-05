Заготовки на зиму: рецепт бочкових хрустких огірків у бочках

Щоб огірки були смачнішими, їх потрібно вимочувати не менше двох годин перед тим, як заливати маринадом.

Related video

Червень — пора дозрівання і заготівлі на зиму огірків. Мариновані, консервовані, квашені вони використовуються як головна закуска, для приготування бутербродів, салатів, солянок і багатьох інших страв. Рекомендуємо приготувати бочкові огірки, які виходять хрусткими та дуже смачними. Рецептом цієї заготовки поділилися в блозі "Консервація і кулінарія".

Бочкові хрусткі огірки

Інгредієнти:

свіжі огірки — 2 кг;

часник — головка;

малина — 1/2 листка;

смородина — 1/2 листка;

чорний перець — 10 горошин;

листя вишні — 5-6 шт;

парасольки кропу;

хрін — 1-2 листочки;

лавровий лист — 2-3 шт;

сіль — 100 г на трилітрову банку.

Спосіб приготування:

Замочити огірки на дві години в холодній воді. Стерилізувати банки не потрібно.

Викласти на дно банок усі приправи і прянощі. Зверху акуратно укласти й утрамбувати огірки.

Для розсолу необхідно брати тільки холодну воду. Налити воду в банку з огірками, потім злити її в інший посуд.

Порахувати потрібну кількість солі. У воді розчинити сіль і залити огірки розсолом. Поставити банки в таз і накрити пластиковими кришками. Потім залишити банки в тазу в теплі на три доби. Коли огірки скиснуть, їх можна перенести в підвал. Щоб огірки обов'язково вийшли хрусткими, їх потрібно брати свіжими і вимочувати трохи понад двох годин. Ще можна додати в банки трохи гірчичного порошку.

Читайте також:

Малосольні огірки: найпростіший рецепт смачної закуски

"Биті огірки": рецепт хрусткої закуски зі свіжих овочів у маринаді

Огірки по-канадськи: рецепт смачної заготовки на зиму