Заготовки на зиму: рецепт бочкових хрустких огірків у бочках
Щоб огірки були смачнішими, їх потрібно вимочувати не менше двох годин перед тим, як заливати маринадом.
Червень — пора дозрівання і заготівлі на зиму огірків. Мариновані, консервовані, квашені вони використовуються як головна закуска, для приготування бутербродів, салатів, солянок і багатьох інших страв. Рекомендуємо приготувати бочкові огірки, які виходять хрусткими та дуже смачними. Рецептом цієї заготовки поділилися в блозі "Консервація і кулінарія".
Бочкові хрусткі огірки
Інгредієнти:
- свіжі огірки — 2 кг;
- часник — головка;
- малина — 1/2 листка;
- смородина — 1/2 листка;
- чорний перець — 10 горошин;
- листя вишні — 5-6 шт;
- парасольки кропу;
- хрін — 1-2 листочки;
- лавровий лист — 2-3 шт;
- сіль — 100 г на трилітрову банку.
Спосіб приготування:
Замочити огірки на дві години в холодній воді. Стерилізувати банки не потрібно.
Викласти на дно банок усі приправи і прянощі. Зверху акуратно укласти й утрамбувати огірки.
Для розсолу необхідно брати тільки холодну воду. Налити воду в банку з огірками, потім злити її в інший посуд.
Порахувати потрібну кількість солі. У воді розчинити сіль і залити огірки розсолом. Поставити банки в таз і накрити пластиковими кришками. Потім залишити банки в тазу в теплі на три доби. Коли огірки скиснуть, їх можна перенести в підвал. Щоб огірки обов'язково вийшли хрусткими, їх потрібно брати свіжими і вимочувати трохи понад двох годин. Ще можна додати в банки трохи гірчичного порошку.
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