Малосольні огірки: найпростіший рецепт смачної закуски

Початок літа — саме час готувати смачні малосольні огірки. Тим паче, що цей рецепт дуже простий.

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Тепер, коли на ринку з'явилися невеликі міцні огірочки, саме час приготувати малосольні огірки. Це дуже просто. Рецептом поділилися на сайті "Високий замок".

Смак малосольних огірків ближчий до смаку сирих овочів і менш кислий, ніж у квашених огірків. Усе, що знадобиться для їхнього приготування, — підсолена вода, кріп, часник і листя хрону за бажанням. Вони готові вже за добу.

Малосольні огірки

Інгредієнти:

огірки — 1 кг;

часник — 4 зубчики;

кріп — 50 г;

духмяний перець — 5 горошинок;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

вода — 1 л.

Підготуйте всі інгредієнти. Огірки добре помийте та зріжте кінчики. Щоб малосольні огірки приготувалися швидше, їх можна розрізати навпіл уздовж.

Щоб огірки вийшли особливо хрусткими, їх можна замочити в холодній воді на годину.

Часник і кріп крупно поріжте. У каструлю налийте воду, додайте часник, кріп, запашний перець, сіль і цукор. Доведіть розсіл до кипіння, зніміть з вогню і трохи остудіть.

Огірки складіть у каструлю або банку і залийте розсолом. Накрийте огірки тарілкою і зверху поставте вантаж.

Дайте огіркам постояти за кімнатної температури 1–2 години, потім приберіть у холодильник на добу. Малосольні огірки готові. Що довше вони стоятимуть у розсолі, то менш малосольними ставатимуть.

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