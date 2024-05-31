Кабачки по-корейськи: рецепт страви для любителів гострого

Кабачки, приготовані таким способом, виходять дуже ароматними та смачними й ідеально підійдуть як закуска.

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Сезон кабачків не за горами, але купити цей овоч можна зараз у будь-якому супермаркеті або на ринку. Він — один із найбільш універсальних сезонних продуктів, оскільки є інгредієнтом багатьох смачних страв. Рекомендуємо вам приготувати кабачки по-корейськи за рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян.

Кабачки по-корейськи

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт;

морква — 2 шт;

часник — 3-4 зубчики;

сіль — 1 ч. л;

цукор — 2 ч. л;

червоний гострий перець за смаком;

чорний мелений перець за смаком;

коріандр — 1 ч. л;

оцет 9% — 1 ст. л;

розпечена рослинна олія — 50 мл;

кунжут (білий і чорний) — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Моркву почистити, натерти на тертці для моркви по-корейськи. Так само натерти кабачки. Часник пропустити через прес. У глибокій мисці змішати всі інгредієнти, відправити в холодильник на кілька годин.

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