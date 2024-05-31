Кабачки по-корейськи: рецепт страви для любителів гострого
Кабачки, приготовані таким способом, виходять дуже ароматними та смачними й ідеально підійдуть як закуска.
Сезон кабачків не за горами, але купити цей овоч можна зараз у будь-якому супермаркеті або на ринку. Він — один із найбільш універсальних сезонних продуктів, оскільки є інгредієнтом багатьох смачних страв. Рекомендуємо вам приготувати кабачки по-корейськи за рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян.
Кабачки по-корейськи
Інгредієнти:
- кабачки — 2 шт;
- морква — 2 шт;
- часник — 3-4 зубчики;
- сіль — 1 ч. л;
- цукор — 2 ч. л;
- червоний гострий перець за смаком;
- чорний мелений перець за смаком;
- коріандр — 1 ч. л;
- оцет 9% — 1 ст. л;
- розпечена рослинна олія — 50 мл;
- кунжут (білий і чорний) — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Моркву почистити, натерти на тертці для моркви по-корейськи. Так само натерти кабачки. Часник пропустити через прес. У глибокій мисці змішати всі інгредієнти, відправити в холодильник на кілька годин.
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