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Їжа

Кабачки по-корейськи: рецепт страви для любителів гострого

кабачки по-корейськи, сезонні рецепти
Фото: kristinazizian/instagram

Кабачки, приготовані таким способом, виходять дуже ароматними та смачними й ідеально підійдуть як закуска.

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Сезон кабачків не за горами, але купити цей овоч можна зараз у будь-якому супермаркеті або на ринку. Він — один із найбільш універсальних сезонних продуктів, оскільки є інгредієнтом багатьох смачних страв. Рекомендуємо вам приготувати кабачки по-корейськи за рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян.

Кабачки по-корейськи

Інгредієнти:

  • кабачки — 2 шт;
  • морква — 2 шт;
  • часник — 3-4 зубчики;
  • сіль — 1 ч. л;
  • цукор — 2 ч. л;
  • червоний гострий перець за смаком;
  • чорний мелений перець за смаком;
  • коріандр — 1 ч. л;
  • оцет 9% — 1 ст. л;
  • розпечена рослинна олія — 50 мл;
  • кунжут (білий і чорний) — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Моркву почистити, натерти на тертці для моркви по-корейськи. Так само натерти кабачки. Часник пропустити через прес. У глибокій мисці змішати всі інгредієнти, відправити в холодильник на кілька годин.

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