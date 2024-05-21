Макарони з кабачковим кремом і беконом: як приготувати смачну страву всього з 4 інгредієнтів

Поєднання спагеті й овочів — традиційне в Італії. А в цьому рецепті використовуються сезонні кабачки.

Related video

Кабачки та бекон — два прості й універсальні інгредієнти, які ідеально доповнюють один одного, створюючи гармонійний баланс солодкості й смаку. І в поєднанні зі спагеті або будь-якою іншою пастою на ваш смак створюють ідеальний баланс. Рецпетом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Спагеті з кремом із кабачків і беконом

Інгредієнти:

спагеті — 320 г;

кабачки — 650 г;

копчений бекон — 100 г;

часник — 1 зубчик;

оливкова олія — 60 г;

сіль, чорний перець.

Щоб приготувати пасту з кремом із кабачків і бекону, спочатку закип'ятіть каструлю з водою, щоб приготувати макарони. Водночас вимийте кабачки та видаліть кінчики. Наріжте їх тонкими скибочками. Також наріжте бекон.

Нагрійте олію на сковорідці, додайте цілий очищений зубчик часнику та трохи підсмажте, потім додайте бекон і кабачки. Посоліть і поперчіть. Готуйте на середньому або сильному вогні 10 хвилин, час від часу помішуючи, щоб вони не підрум'янилися.

Після закінчення часу приготування візьміть зі сковорідки трохи кабачків і бекону та відкладіть убік для прикрашання. Видаліть часник. До цього моменту вода для макаронів уже закипить, тому додайте сіль і варіть пасту вказаний на упаковці час. Водночас перекладіть суміш кабачків і бекону, що залишилася на пательні, у високий вузький контейнер, додайте кілька ополоників води від варіння макаронів і подрібніть усе занурювальним блендером, доки не отримаєте гладкий і однорідний крем.

Коли паста стане аль денте, перемішайте її з кабачковим кремом, додайте раніше відкладені скибочки кабачків і бекону та подавайте.

Якщо ви не любитель бекону, можете замінити його шпиком. Якщо ви хочете спробувати ще один смачний варіант, додайте трохи помідорів чері конфі, щоб надати страві кольору й аромату, або додайте сушені помідори чері, оливки та трохи свіжої рікоти.

Читайте також:

Італійська кухня: рецепт нереально смачного салату з макаронами

Як приготувати спагеті Карбонара: найпростіший рецепт популярної страви

Ситна печеня з м'ясом і капустою: рецепт ароматної італійської касули