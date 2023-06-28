Італійська кухня: рецепт нереально смачного салату з макаронами
Такий салат можна подавати з гарніром, але він гарний і як самостійна страва.
Українці віддають перевагу макаронам як гарніру, проте вони, виявляється, й чудова складова для всіляких салатів. Така практика поширена в італійській кухні. Салати з макаронами виходять настільки смачними, що ці страви поступово завойовують популярність і в наших краях. Пропонуємо вам приготувати сьогодні салат із макаронами за рецептом із кулінарного блогу "Ваш кулінар".
Салат із макаронами
Інгредієнти:
макарони — 200 г;
куряче м'ясо — 350-400 г;
огірки великі — 2 шт.;
помідори чері — 200 г;
червона цибуля — половина головки;
базилік — пучок;
оливкова олія;
лимон;
мед — 0,5 ч. л.;
сіль, перець, італійські спеції, паприка;
сир фета — 100 г.
Спосіб приготування:
Макарони відварити до готовності. Курку порізати на шматочки (це може бути грудинка або філе зі стегон) і маринувати п'ять хвилин у суміші з 2/3 ч. л. солі та 1/2 ч. л. паприки, обсмажити по кілька хвилин із кожного боку.
У глибокій мисці змішати 3 ст. л. нерафінованої рослинної олії, сік половини лимона, половину чайної ложки меду, дрібку італійських спецій і третину чайної ложки солі. Усе перемішати з макаронами, додати огірок, порізаний дрібними кубиками, помідори чері, курку та базилік.
Ще раз бризнути оливковою олією та лимонним соком і покришити фету.
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