Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Родзинка великоднього столу. Теплий салат з курячою печінкою (відео)

салат на Великдень
Фото: kristina_ne_pp/instagram

Салат формується шарами, а подається відразу після приготування.

Related video

Продовжуючи тему святкових салатів для великоднього столу, не можемо залишити без уваги страву від кулінарної блогерки Христини – теплий салат із курячою печінкою. Він виходить дуже ситним, смачним та неймовірно ароматним. У його приготуванні немає нічого складного, а продукти для нього можна купити у будь-якому магазині.

Теплий салат з курячою печінкою та оригінальною заправкою

Інгредієнти:

  • куряча печінка — 250 г;
  • печериці – 100 г;
  • помідори чері — 1 гілочка
  • салат – пучок;
  • цибуля – 1/2 шт
  • перець, сіль, цукор.

Для заправки:

  • соєвий соус – 2 ст. л;
  • оливкова олія – 6 ст. л;
  • гірчиця – 1 ч. л;
  • бальзамічний крем чи оцет – 2 ч. л;
  • мед – 2 ч. л.
  • кунжут або кедрові горішки – за бажанням.

Спосіб приготування:

Гриби, чері, салат та цибулю крупно порізати. Обсмажити спочатку цибулю з дрібкою цукру, потім зняти з вогню. Далі окремо обсмажити гриби з дрібкою солі, теж прибрати, і в останню чергу посмажити печінку до готовності, посолити та поперчити.

Для заправки змішати соєвий соус, олію, гірчицю, бальзамік та мед.

Салат формуємо шарами:

  • салат;
  • цибуля;
  • печінка;
  • гриби;
  • чері;
  • заправка.

Повторити так, поки всі інгредієнти не закінчаться.

Салат подавати теплим.

Раніше Фокус писав, які страви можна приготувати на великодній стіл.