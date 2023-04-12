Родзинка великоднього столу. Теплий салат з курячою печінкою (відео)
Салат формується шарами, а подається відразу після приготування.
Продовжуючи тему святкових салатів для великоднього столу, не можемо залишити без уваги страву від кулінарної блогерки Христини – теплий салат із курячою печінкою. Він виходить дуже ситним, смачним та неймовірно ароматним. У його приготуванні немає нічого складного, а продукти для нього можна купити у будь-якому магазині.
Теплий салат з курячою печінкою та оригінальною заправкою
Інгредієнти:
- куряча печінка — 250 г;
- печериці – 100 г;
- помідори чері — 1 гілочка
- салат – пучок;
- цибуля – 1/2 шт
- перець, сіль, цукор.
Для заправки:
- соєвий соус – 2 ст. л;
- оливкова олія – 6 ст. л;
- гірчиця – 1 ч. л;
- бальзамічний крем чи оцет – 2 ч. л;
- мед – 2 ч. л.
- кунжут або кедрові горішки – за бажанням.
Спосіб приготування:
Гриби, чері, салат та цибулю крупно порізати. Обсмажити спочатку цибулю з дрібкою цукру, потім зняти з вогню. Далі окремо обсмажити гриби з дрібкою солі, теж прибрати, і в останню чергу посмажити печінку до готовності, посолити та поперчити.
Для заправки змішати соєвий соус, олію, гірчицю, бальзамік та мед.
Салат формуємо шарами:
- салат;
- цибуля;
- печінка;
- гриби;
- чері;
- заправка.
Повторити так, поки всі інгредієнти не закінчаться.
Салат подавати теплим.
Раніше Фокус писав, які страви можна приготувати на великодній стіл.