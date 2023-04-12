Родзинка великоднього столу. Теплий салат з курячою печінкою (відео)

Салат формується шарами, а подається відразу після приготування.

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Продовжуючи тему святкових салатів для великоднього столу, не можемо залишити без уваги страву від кулінарної блогерки Христини – теплий салат із курячою печінкою. Він виходить дуже ситним, смачним та неймовірно ароматним. У його приготуванні немає нічого складного, а продукти для нього можна купити у будь-якому магазині.

Теплий салат з курячою печінкою та оригінальною заправкою

Інгредієнти:

куряча печінка — 250 г;

печериці – 100 г;

помідори чері — 1 гілочка

салат – пучок;

цибуля – 1/2 шт

перець, сіль, цукор.

Для заправки:

соєвий соус – 2 ст. л;

оливкова олія – 6 ст. л;

гірчиця – 1 ч. л;

бальзамічний крем чи оцет – 2 ч. л;

мед – 2 ч. л.

кунжут або кедрові горішки – за бажанням.

Спосіб приготування:

Гриби, чері, салат та цибулю крупно порізати. Обсмажити спочатку цибулю з дрібкою цукру, потім зняти з вогню. Далі окремо обсмажити гриби з дрібкою солі, теж прибрати, і в останню чергу посмажити печінку до готовності, посолити та поперчити.

Для заправки змішати соєвий соус, олію, гірчицю, бальзамік та мед.

Салат формуємо шарами:

салат;

цибуля;

печінка;

гриби;

чері;

заправка.

Повторити так, поки всі інгредієнти не закінчаться.

Салат подавати теплим.

Раніше Фокус писав, які страви можна приготувати на великодній стіл.