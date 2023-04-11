Великдень 2023. Що поставити на святковий стіл 16 квітня

На свято можна готувати будь-які страви, оскільки піст уже залишився позаду.

Related video

Світле свято Великодня знаменує собою не тільки Воскресіння Христове, а й закінчення Великого посту, а це означає, що господині могли готувати все, що душа забажає. Тому вибір страв, якими можна порадувати близьких цього дня, величезний. Фокус пропонує вам кілька рецептів частування, які органічно доповнять святковий стіл на Великдень 2023 року.

Найніжніша сирна паска з вареним згущеним молоком

Інгредієнти:

сир – 500 г;

вершки (33%) – 200 мл;

ванільний цукор – 5 г;

вершкове масло – 100 г;

варене згущене молоко – 1 банка;

горіхи будь-які за смаком;

карамель або розтоплений шоколад, горіхи для прикраси.

Спосіб приготування:

Сир, вершки, ванільний цукор скласти в глибокий посуд, перебити все блендером до однорідної маси. Вершкове масло кімнатної температури збити, додати варене згущене молоко, продовжуючи збивати.

Змішати обидві маси, додати горіхи (за бажанням).

Заповнити форму з марлею масою, що вийшла, вирівняти, накрити, зверху покласти дошку і відправити в холодильник на 12 годин. Готову паску прикрасити шоколадом чи згущеним молоком, горіхами. За смаком така паска нагадує крем для торта і тане в роті.

Запечена в гірчиці з часником свинина

Інгредієнти:

свинина – 600 г;

часник – 5 зубчиків;

гірчиця – 2 ст. л;

перець та сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Часник дрібно нарізати чи пропустити через прес, змішати його з гірчицею. М'ясо помити, обсушити паперовим рушником, натерти гірчично-часниковою сумішшю і щільно загорнути у фольгу, щоб сік не виходив.

Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на годину. За 10 хвилин до готовності відкрити фольгу та залишити до того моменту, поки на м'ясі з'явиться апетитна скориночка.

Курка в мандариновій глазурі

Інгредієнти:

курка (1,5-2 кг) – 1 шт;

мандарини – 1 кг;

бадьян, гвоздика, кориця;

цукор – 2 ст. л;

оцет – 1 ст. л;

сіль;

чорний хліб – 5 скибочок;

часник – 3 зубчики;

олія рослинна;

прованські трави.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати грінки. Для цього чорний хліб нарізати кубиками, обсмажити до легкого рум'янцю (не хрускоту) з часником, прованськими травами на олії. Готовими сухарями начинити курку, надійно фіксуючи ніжки одну за одну, щоб начинка не випала, і сік не вийшов. Курку з начинкою підсолити, змазати олією і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин.

Поки курка запікається, готуємо мандаринову глазур. Вижати з почищених мандаринів 200 мл соку, уварити його з ложкою оцту, цукру та ароматними спеціями. Температуру потрібно тримати середню, рідкий сироп увариться у тягучу глазур. Курку дістати з духовки, покласти на деко чотири цілих мандарини зі шкіркою і знову відправити назад на 30 хвилин. Після цього курку змастити мандариновою глазур'ю і залишити запікатися ще 15 хвилин до рум'яної цитрусової скоринки. Головне – стежити, щоб глазур не підгоріла.

Готову курку подають до столу цілком. Запечені мандарини можна розрізати навпіл і подати до кожної порції: куряче м'ясо чудово поєднується із освіжаючим запеченим фруктом.

Яловичина з огірками

Інгредієнти:

філе яловичини без прожилок – 1 кг;

огірки – 500 г;

цибулина велика – 1 шт;

часник – 3 зубчики;

олія для смаження – 3 ст. л;

соєвий соус або теріяки – 100 мл;

гострий перець – 0,5-1 ч. л;

кунжут – 50 г;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Цибулю порізати півкільцями, обсмажити на олії до м'якості, а потім туди ж додати нарізане тонкими смужками філе, обсмажити все разом, перемішуючи. Далі влити в сковорідку соєвий соус, знову перемішати, всипати подрібнений часник, гострий перець, сіль ще трохи потримати на вогні.

Огірки порізати спочатку кільцями, потім тонкими смужками, відправити в сковороду, посипати кунжутом, перемішати все і викласти на блюдо. Подавати гарячим.

Машерівський салат

Інгредієнти:

куряче філе – 400 г;

цибуля – 1 шт;

морква – 1 шт;

рослинна олія для обсмажування;

варені курячі яйця – 3 шт;

мариновані огірки – 4 шт.;

мариновані гриби – 250 г;

майонез з перепелиними яйцями.

Спосіб приготування:

Куряче філе можна відварити або обсмажити у спеціях. Для цього філе помити, просушити, тонко нарізати, змастити спеціями (сіль, паприка, каррі) та обсмажити з двох сторін на олії до рум'яності.

Моркву нарізати на тоненькі брусочки, цибулю – на четвертинки, обсмажити на олії до м'якості.

Яйця почистити, відокремити білки від жовтків, порізати білки на кубики.

У глибокому посуді змішати м'ясо, смажені цибулю і моркву, порізані гриби та огірки, додати білки, все посолити на смак і заправити майонезом.

Яблучні кекси з горіхами

Інгредієнти:

яблучне пюре – 200 г;

цільнозернове борошно (будь-яке) — 130 г;

яйце – 1 шт;

волоські горіхи – 30 г;

родзинки – 40 г;

кориця – 1/2 ч. л;

розпушувач – 1 ч. л;

ванільна есенція чи натуральна ваніль – 1 ч. л.

Для посипки:

волоські горіхи – 20 г;

кокосовий цукор – 5 г.

Спосіб приготування:

Яблучне пюре змішати з жовтком, а білок відокремити в іншу мисочку. Волоські горіхи промити, родзинки залити окропом на 3-5 хвилин, після чого все злегка обсушити й однаково нарізати, так, щоб шматочки волоського горіха відповідали розміру невеликої родзинки. У яблучне пюре додати ванільну есенцію, а потім просіяти борошно з розпушувачем та меленою корицею і перемішати.

Вмішати в тісто родзинки та волоський горіх, білок збити в густу піну з дрібкою солі і так само акуратно додати до тіста, перемішуючи в одному напрямку. Розкласти тісто в силіконові або паперові форми для мафінів чи кексів. Горіхи, що залишилися, промити, дрібно порубати і змішати з ложкою кокосового цукру, посипати кекси зверху. Випікати в духовці на режимі верх-низ при 180 градусах близько 30-40 хвилин, дати трохи охолонути, не відкриваючи дверцята.

Раніше Фокус писав про найкращі рецепти пасок, а також як правильно приготувати глазур для них.