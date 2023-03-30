Не липне і не кришиться. Три рецепти ідеальної глазурі для пасок

Для приготування глазурі використовують яєчний білок, цукор і ванілін. Але є й інші інгредієнти, які допоможуть зробити її кращою.

Related video

Біла блискуча глазур — головна прикраса паски. Однак часто буває, що вона тече або не застигає, що потім псує зовнішній вигляд виробу, або виходить недостатньо білою. Пропонуємо вам три рецепти глазурі, яка обов'язково вийде саме такою, як задумано. Основні інгредієнти для її приготування — яєчний білок і цукор чи цукрова пудра.

Цукрова глазур для паски

Перевага глазурі з цукром у тому, що під час застигання помадки та подальшого її розрізання вона не кришитиметься та не обсипатиметься. Покриття виходить матовим, а якщо намазати тонким шаром, то воно трохи просвічуватиме. Тому потрібно нанести кілька шарів.

Інгредієнти:

цукор — 200 г;

вода — 75 мл;

лимонний сік — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Цукор висипати в каструлю, залити водою, поставити на помірний вогонь і перемішати до розчинення цукру. Після того, як сироп закипить, варити його на середньому вогні 5-6 хвилин. Щоб перевірити готовність, потрібно взяти трохи сиропу й опустити в крижану воду. Якщо сироп скатався в пружну кульку, настав час знімати з вогню. Додати до нього сік лимона та поставити посуд із сиропом у ємність із крижаною водою. Постійно помішуючи, остудити масу до теплого стану.

Глазур із желатином

Така глазур блищить, не прилипає та не обсипається під час нарізання паски.

Інгредієнти:

желатин — 1 ч. л. з невеликою гіркою;

вода — 4 ст. л.;

цукрова пудра — 100 г;

дрібка ваніліну або кілька крапель лимонного соку.

Спосіб приготування:

Желатин залити двома столовими ложками холодної води, розмішати й залишити на 20 хвилин. Взяти невелику каструлю, насипати туди цукрову пудру, додати ванілін або лимонний сік, воду, що залишилася, все добре перемішати. Поставити масу на середній вогонь, помішуючи, довести до кипіння та зняти з плити.

У гарячому сиропі розчинити набухлий желатин. Поки суміш тепла, збити її міксером на великій швидкості в білу густу масу. На це піде близько п'яти хвилин. Якщо збивати менше, вона може не застигнути на пасках.

Щоб глазур не затверділа раніше, потрібно поставити каструлю в ємність із окропом. Нанести гарячу масу на паски. Глазур на випічці застигає за кімнатної температури протягом кількох годин. Можна залишити її на цілу ніч.

Глазур зі згущеним молоком

Інгредієнти:

сухе молоко — 4 ст. л.;

згущене молоко — 6 ст. л.;

лимонний сік — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Згущене молоко змішати із сухим молоком і лимонним соком до однорідної консистенції. В ідеалі маса вийде досить густою. Змастити помадкою паски. Варто врахувати, що вона застигає кілька годин. Краще залишити її застигати на всю ніч.

Раніше Фокус писав, яких помилок допускаються найчастіше під час виготовлення пасок, і як їх уникнути.