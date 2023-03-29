Шість помилок у приготуванні пасок на Великдень: як їх уникнути

Навіть досвідчені господині роблять помилки під час випікання паски. Нічого страшного в цьому немає, якщо знати, як уникнути їхнє повторення надалі.

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Приготування паски на Великдень – процес дуже відповідальний і потребує максимальної концентрації та уваги. Однак практично кожна господиня хоча б раз у своїй практиці стикалася з невдачею при випіканні паски. Серед найпоширеніших – випічка, що підгоріла, не до кінця пропечена, прилипає до форми тощо. Фокус зібрав повторювані помилки та поради, як їх уникнути.

Тісто погано підходить або опадає під час випікання

Секрет ідеального тіста для паски – правильні пропорції продуктів та терпіння. Воно любить якісні інгредієнти, тепло рук та ретельне вимішування. При замішуванні всі інгредієнти повинні бути не холодними і гарячими, а кімнатної температури. Щоб готове тісто добре підійшло, потрібно створити для нього оптимальну температуру 25 градусів, а місце для вистоювання не повинно провітрюватися і мати протяги. Достатньо легкого подиху вітру, щоб тісто осіло ще задовго до того, як вирушить у духовку.

Погано вимішане тісто може опадати Фото: Getty Images

Паска пригорає

Часто ті, хто готує паски, стикаються з пригоранням випічки з боків чи згори. Щоб цього уникнути, перед тим, як ставити форми з тістом у духовку, останню потрібно розігріти приблизно до 170 градусів. У такому випадку буде рівномірна температура для випікання. Ще один спосіб уникнути підгоряння – змащувати форму для випікання вершковим маслом та стелити на дно пергамент. Якщо верх паски починає пригоряти, краще зменшити температуру в духовці градусів на 20 і накрити верхівку трохи вологим пергаментом. Якщо пергаменту немає, можна взяти фольгу.

Й останнє: під час випікання намагайтеся не відчиняти дверцята духовки. Здобна випічка не любить, коли її "турбують", і при потраплянні в духовку повітря пишна паска опадає.

Паска не пропеклася

Буває, що на вигляд рум'яна і пишна паска всередині – в'язка або напівсира. Щоб уникнути цього, необхідно витримувати час випікання залежно від розміру виробу. Маленькі паски масою менше 1 кг випікають близько 30 хвилин, кілограмові паски – 45 хвилин, паски масою 1,5 кг – годину, двокілограмові – півтори години. Також готовність паски визначають за її об'ємом: тісто має піднятись практично до країв форми.

Досвідчені господині також часто перед тим, як відправити паски випікатися, встромляють у тісто соломинку або зубочистку. Якщо після випікання витягнути їх, і вони сухі – виріб повністю пропікся.

Паску неможливо вийняти з форми

Це дуже поширена проблема, коли готова паска намертво прилипає до стінок форми. Найкращий спосіб не зіткнутися з цим – обкласти форму пергаментом і змастити вершковим маслом. Як варіант – використовувати роз'ємні форми для пасок, яких зараз продається багато, або спеціальні паперові. До речі, діставати паску з форми потрібно лише тоді, коли вона повністю охолоне. У протилежному випадку можна безнадійно зіпсувати вигляд випічки.

Для випікання пасок краще брати роз'ємні або паперові форми

Паска вийшла непишна

Часто паски виходять недостатньо пишні, а в гіршому випадку нагадують пластилін. Справа в тому, що тісто недостатньо піднялося. Щоб такого не сталося, на етапі приготування тісто треба дуже довго вимішувати, оскільки, як говорилося, воно вимагає тепла рук і тривалого вимішування. Місити потрібно доти, доки тісто не перестане прилипати до рук. Ще один секрет – у борошні. Перед тим, як додавати в тісто, його потрібно добре просіяти. "Повітряності" великодньому хлібу надає і алкоголь – якісний коньяк або темний ром.

Глазур не застигає

Глазур, що липне до всіх поверхонь або до сусідніх пасок, – ще один кошмар господині. Щоб цього не сталося, рекомендується використовувати перевірений рецепт приготування глазурі. Протягом 5-10 хвилин охолодити в морозильній камері яйце. Потім відокремити білок від жовтка, і збивати білок міксером на невеликій швидкості (поступово збільшивши її) доти, поки не зникнуть бульбашки. Потроху додати в яєчну масу півсклянки цукрової пудри і щіпку лимонної кислоти для блиску глазурі. Крем повинен вийти щільним та густим. Щоб глазур не липла і не розтікалася, досвідчені господині радять змащувати гарячі вироби.

Глазур краще наносити на ще теплу випічку

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальну паску без дріжджів.