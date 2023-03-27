Рецепти до Великодня. Паска без дріжджів з ідеальною глазур'ю

Така паска не вимагає особливих навичок готування і вийде навіть у початківців.

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Вже скоро Великдень, і настав час замислитися над рецептом ідеальних пасок. Кожна господиня вибирає на свій смак, наприклад, сирні, дріжджові, а ми пропонуємо рецепт бездрожжової паски, що вдасться навіть у кулінарів-початківців. Свій перевірений рецепт опублікувала авторка блогу season.decor. Виріб виходить дуже ароматним, м'яким і смачним, а глазур не розтікається й ідеально лягає на верхівку.

Паска з ідеальною глазур'ю

Інгредієнти на 1 паску:

кисломолочний сир — 200 г;

борошно — 170 г;

яйця — 2 шт.;

розтоплене вершкове масло — 90 г;

цукор — 90 г;

розпушувач — 1 ч. л;

дрібка солі;

цедра 1 апельсина;

цукати/родзинки/горіхи — за бажанням.

Для глазурі:

цукрова пудра — 6 г;

желатин — 2 г;

вода — 20 мл.

Спосіб приготування:

Спочатку замішуємо тісто на паску. Для цього всі інгредієнти змішати у глибокій мисці та добре збити міксером. Тісто перекласти у форму і відправити приблизно на годину в духовку, розігріту до 180 градусів.

Поки паска випікається, приготуємо глазур. Всі інгредієнти наведені в розрахунку на 1 виріб. Якщо ви робите більше пасок, кількість продуктів для глазурі збільшуйте відповідно до їх кількості.

Желатин розчинити у холодній воді. Після набухання розтопити в мікрохвильовці імпульсами, не перегрівати, або на плиті, помішуючи, але не даючи закипіти. Потім додати в желатин цукрову пудру, збити міксером до білого, густого стану, нанести масу на паску, що трохи охолола. Верх можна прикрасити за бажанням: горіхами, цукерками, присипкою.

Раніше Фокус пропонував кілька рецептів простих і смачних пасок на Великдень.