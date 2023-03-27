Рецепти до Великодня. Паска без дріжджів з ідеальною глазур'ю
Така паска не вимагає особливих навичок готування і вийде навіть у початківців.
Вже скоро Великдень, і настав час замислитися над рецептом ідеальних пасок. Кожна господиня вибирає на свій смак, наприклад, сирні, дріжджові, а ми пропонуємо рецепт бездрожжової паски, що вдасться навіть у кулінарів-початківців. Свій перевірений рецепт опублікувала авторка блогу season.decor. Виріб виходить дуже ароматним, м'яким і смачним, а глазур не розтікається й ідеально лягає на верхівку.
Паска з ідеальною глазур'ю
Інгредієнти на 1 паску:
- кисломолочний сир — 200 г;
- борошно — 170 г;
- яйця — 2 шт.;
- розтоплене вершкове масло — 90 г;
- цукор — 90 г;
- розпушувач — 1 ч. л;
- дрібка солі;
- цедра 1 апельсина;
- цукати/родзинки/горіхи — за бажанням.
Для глазурі:
- цукрова пудра — 6 г;
- желатин — 2 г;
- вода — 20 мл.
Спосіб приготування:
Спочатку замішуємо тісто на паску. Для цього всі інгредієнти змішати у глибокій мисці та добре збити міксером. Тісто перекласти у форму і відправити приблизно на годину в духовку, розігріту до 180 градусів.
Поки паска випікається, приготуємо глазур. Всі інгредієнти наведені в розрахунку на 1 виріб. Якщо ви робите більше пасок, кількість продуктів для глазурі збільшуйте відповідно до їх кількості.
Желатин розчинити у холодній воді. Після набухання розтопити в мікрохвильовці імпульсами, не перегрівати, або на плиті, помішуючи, але не даючи закипіти. Потім додати в желатин цукрову пудру, збити міксером до білого, густого стану, нанести масу на паску, що трохи охолола. Верх можна прикрасити за бажанням: горіхами, цукерками, присипкою.
Раніше Фокус пропонував кілька рецептів простих і смачних пасок на Великдень.