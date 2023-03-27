Рецепты к Пасхе. Бездрожжевой кулич с идеальной глазурью

Такой кулич не требует особых навыков готовки и получится даже у начинающих.

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Уже скоро Пасха, и пришло время задуматься над рецептом идеальных куличей. Каждая хозяйка выбирает по своему вкусу, например, творожные, дрожжевые, а мы предлагаем рецепт бездрожжевого кулича, который получится даже у начинающих кулинаров. Свой проверенный рецепт опубликовала автор блога season.decor. Изделие получается очень ароматным, мягким и вкусным, а глазурь не растекается и идеально ложиться на верхушку.

Пасхальный кулич с идеальной глазурью

Ингредиенты на 1 кулич:

творог – 200 гр;

мука – 170 гр;

яйца – 2 шт;

растопленное сливочное масло – 90 гр;

сахар – 90 гр;

разрыхлитель – 1 ч. л;

щепотка соли;

цедра 1 апельсина;

цукаты/ изюм / орехи – по желанию.

Для глазури:

сахарная пудра – 6 гр;

желатин – 2 гр;

вода – 20 мл.

Способ приготовления:

Сначала замешивает тесто на кулич. Для этого все ингредиенты смешать в глубокой миске и хорошо сбить миксером. Тесто переложить в форму и отправить приблизительно на час в духовку, разогретую до 180 градусов.

Пока кулич выпекается, приготовим глазурь. Все ингредиенты даны в расчете на 1 изделие. Если вы делаете больше куличей, количество продуктов для глазури увеличивайте в соответствии с количеством куличей.

Желатин растворить в холодной воде. После набухания растопить в микроволновке импульсами, не перегревать, или на плите, помешивая, но не давая закипеть. Затем добавить в желатин сахарную пудру, взбить миксером до белого, густого состояния, нанести массу на чуть остывший кулич. Верх можно украсить по желанию: орехами, конфетами, присыпкой.

Ранее Фокус предлагал несколько рецептов простых и вкусных куличей на Пасху.