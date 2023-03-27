Рецепты к Пасхе. Бездрожжевой кулич с идеальной глазурью
Такой кулич не требует особых навыков готовки и получится даже у начинающих.
Уже скоро Пасха, и пришло время задуматься над рецептом идеальных куличей. Каждая хозяйка выбирает по своему вкусу, например, творожные, дрожжевые, а мы предлагаем рецепт бездрожжевого кулича, который получится даже у начинающих кулинаров. Свой проверенный рецепт опубликовала автор блога season.decor. Изделие получается очень ароматным, мягким и вкусным, а глазурь не растекается и идеально ложиться на верхушку.
Пасхальный кулич с идеальной глазурью
Ингредиенты на 1 кулич:
- творог – 200 гр;
- мука – 170 гр;
- яйца – 2 шт;
- растопленное сливочное масло – 90 гр;
- сахар – 90 гр;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- щепотка соли;
- цедра 1 апельсина;
- цукаты/ изюм / орехи – по желанию.
Для глазури:
- сахарная пудра – 6 гр;
- желатин – 2 гр;
- вода – 20 мл.
Способ приготовления:
Сначала замешивает тесто на кулич. Для этого все ингредиенты смешать в глубокой миске и хорошо сбить миксером. Тесто переложить в форму и отправить приблизительно на час в духовку, разогретую до 180 градусов.
Пока кулич выпекается, приготовим глазурь. Все ингредиенты даны в расчете на 1 изделие. Если вы делаете больше куличей, количество продуктов для глазури увеличивайте в соответствии с количеством куличей.
Желатин растворить в холодной воде. После набухания растопить в микроволновке импульсами, не перегревать, или на плите, помешивая, но не давая закипеть. Затем добавить в желатин сахарную пудру, взбить миксером до белого, густого состояния, нанести массу на чуть остывший кулич. Верх можно украсить по желанию: орехами, конфетами, присыпкой.
Ранее Фокус предлагал несколько рецептов простых и вкусных куличей на Пасху.