Пасха-2022. Самые простые и вкусные рецепты куличей

Фокус собрал простые рецепты пасхальных куличей, на которые можно потратить меньше времени и получить прекрасный и очень вкусный результат.

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По сложившейся традиции, в Чистый четверг на Страстной неделе хозяйки приступают к приготовлению пасхальных куличей, которым предстоит занять главенствующую позицию в пасхальной корзине и на праздничном столе в светлый день Пасхи. Однако далеко не всем, кто решает самостоятельно приготовить это сложное угощение, по душе долго стоять у плиты и тратить полдня на создание объемной и, главное, вкусной пасхи. Фокус собрал простые рецепты пасхальных куличей, на которые можно потратить меньше времени и получить прекрасный и очень вкусный результат.

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Одним из наиболее простых кондитерских шедевров к религиозному празднику можно считать заварную пасху, которую готовят из сырого творога. Для нее не требуется долгое время готовить духовой шкаф и возиться с тестом. Вместе с тем, это угощение не уступает во вкусовых качествах своей популярной "сестрице" из теста. Впрочем, если вы — сторонник традиционного варианта пасхального угощения, мы также нашли простую вариацию его рецепта.

Самая простая пасха

Для приготовления понадобится:

Мука – 500 гр, молоко – 250 мл, дрожжи – 35 гр, сахар – 1 стакан, сливочное масло – 125 гр, яйца – 4 шт, изюм – 30 гр, цукаты – 30 гр, ванильный сахар – по вкусу, соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Молоко слегка подогреть, растворить дрожжи, добавить сахар и муку, все замешать. Накрыть опару полотенцем и оставить в теплом месте на 30 минут.

Сливочное масло растопить и подождать, пока остынет. Яйца разделить на белки и желтки, желтки растереть с сахаром, а белки взбить в плотную пену.

Когда опара увеличится в два раза, добавить ванильный сахар, соль, желтки с сахаром, муку, белки. Замешать мягкое эластичное тесто, в конце добавить топленое масло. Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на час. Тесто должно увеличиться в два-три раза.

Изюм и цукаты замочить в воде на 5 минут, а затем просушить бумажным полотенцем.

Через час снова приступить к замесу теста. Добавить в него изюм, цукаты и тщательно вымешать, чтобы они равномерно распределились по всему тесту.

Формы для выпекания смазать маслом, выложить тесто на 1/3 объема форм и отставить на полчаса.

Когда тесто заполнит практически весь объем формы, смазать куличи взбитым желтком и выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.

Готовые куличи вынуть из духовки, охладить и украсить глазурью.

[ + – ] Пасха, которая получится у любой хозяйки Фото: Соцсети

Быстрая пасха

Необходимые ингредиенты

Для приготовления быстрой пасхи вам потребуются:

Молоко – 0,5 л, дрожжи пивные – 50-60 г (12 г сухих), мука – 1-1,3 кг, яйца – 5 штук, масло сливочное – 200 г, сахар – 300 г, ванильный сахар – 1 пакетик, тертый мускатный орех – 0,5 чайной ложки, изюм – 0,5 стакана, белок – 2 (для глазури), сахарная пудра – 100-120 г (для глазури), соль – 1 щепотка, посыпка цветная – по вкусу.

[ + – ] Быстрый рецепт вкусного пасхального кулича

Способ приготовления

Коровье молоко довести до температуры 38-40 градусов, размять в молоке дрожжи, добавить в смесь столовую ложку сахара, 0,5 кг муки, взбить до однородной массы.

Накрыть миску с тестом полотенцем и оставить на 30 минут в теплом месте. За это время тесто поднимется вдвое. Сливочное масло достать из холодильника и поставить в тепло, чтобы оно стало мягким.

Отделить желтки от белков, взбить в пену с сахаром и солью, добавить полученную смесь и размягченное масло в тесто, взбить миксером.

Затем с остатками муки смешать тесто. Оно не должно быть слишком плотным, но и не должно прилипать к пальцам. После этого нужно оставить тесто на 1 час, чтобы оно поднялось.

Далее следует взбить тесто, заполнить им третью часть формы для пасхи и подождать, пока оно поднимется в форме до верха около 10 минут. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут.

Взбить глазурь из пудры и белков. Смазать еще горячие пасхи. Украсить по вкусу.

Заварная пасха с миндалем

Необходимые ингредиенты

Для приготовления быстрой пасхи вам потребуются:

1,5 кг жирного фермерского творога, 300 мг жирных фермерских сливок, 250 гр. сливочного масла, 8 яичных желтков, 200 гр. коричневого сахара, 150 гр. изюма и/или сушеной клюквы и вишни, 100 гр. очищенного жареного миндаля, 50 мг. портвейна, 1 стручок ванили, 0, 5 чайной ложки морской соли.

[ + – ] Творожная или заварная пасха не требует долгого приготовления

Способ приготовления

Отжать творог под тяжелым прессом, выложив его в застеленный кухонным полотенцем или марлей дуршлаг минимум на 4 часа.

Параллельно на такое же время замочить в воде или красном вине изюм и курагу.

Нарезать масло небольшими кусочками, затем сложить в кастрюльку, добавить разрезанный пополам стручок ванили (семена удалить кончиком ножа и тоже положить в кастрюлю), добавить сливки. После чего довести до кипения на небольшом огне. Затем снять с огня, закрыть крышкой и дать настояться 10 минут.

Параллельно с этим нужно растереть желтки с сахаром добела. Удалить стручок из сливочной смеси и снова довести ее до кипения, затем — снять с огня. Все время необходимо помешивать смесь. Следующим шагом нужно влить в желтковую массу горячие сливки. Затем влейте желтковую смесь в кастрюлю со сливками и хорошо перемешайте. Остудите в течение 5 минут.

Добавить в размятый творог желтково-сливочную смесь, взбить блендером до однородной массы. Добавить сухофрукты и нарезанный миндаль, перемешать. Форму для пасхи предварительно застелите смоченной в коньяке или красном вине марлей, выложите творожную массу, накройте сверху свисающими краями марли и поставьте в холодильник на 36–48 часов. Перед подачей переверните пасху на блюдо, удалите марлю, украсьте по вкусу.

Творожная пасха с цукатами

Для приготовления нам понадобится:

Жирный творог – 500 гр, жирная сметана – 100 гр, сливочное масло – 100 гр, сахарная пудра – 100 гр, цукаты – 70 гр, миндаль – 50 гр, ванильный сахар – 10 гр.

Приготовление:

Творог протереть через сито, так он станет более нежным и без комочков. Добавить в творог размягченное сливочное масло, сметану и хорошенько перемешать. Крупные цукаты мелко нарезать, миндаль измельчить блендером.

В творожную массу добавить цукаты, орехи, сахарную пудру, ванильный сахар и тщательно перемешать.

Выложить творожную массу в форму, застеленную салфеткой или марлей, сверху – гнет. В процессе приготовления творожной пасхи будет образовываться жидкость, поэтому необходимо подставить под форму тарелку, чтобы ей было куда стекать.

Творожную пасху поставить в холодильник на сутки.

Перед подачей на праздничный стол в день Пасхи достать из формы и украсить пасху цукатами.

[ + – ] Творожная пасха с цукатами станет украшением стола Фото: Соцсети

Классический кулич

Необходимые ингредиенты

Для приготовления вам потребуются:

Коровье молоко – 500 мл, сахар – 400 г, соль – 1 чайная ложка, сметана – 250 гр, сливочное масло – 250 гр, растительное масло – 2 ст. ложки, яйца – 6 штук, дрожжи – 60 гр, ванильный сахар – 2 пакетика, мука – 1800 гр, сахарная пудра – 150-200 г, 1 белок, цукаты, изюм – по вкусу.

[ + – ] Классический пасхальный кулич, привычный с детства

Способ приготовления

Для приготовления теста подогреть молоко до 35-40 градусов, добавить в него дрожжи, 4 ст. ложки сахара и растворить. Затем просеять в молоко 400 граммов муки, перемешать, накрыть крышкой и поставить в теплое место на 40-50 минут.

Затем сливочное масло растопить на водяной бане и добавить в него сахар, сметану, яйца, растительное масло, ванильный сахар, соль. Перемешать до однородной массы. После чего соединить две приготовленные массы и добавить в них остаток муки. Помешать смесь венчиком.

Когда тесто загустеет, необходимо выложить его на подготовленную поверхность и месить его руками до получения более мягкой консистенции. Затем переложите тесто в емкость и оставьте его подниматься на 3 часа. После чего, добавьте в тесто размоченный заранее изюм.

Разложите тесто по формочкам для куличей и оставьте подниматься на 30-40 минут. Далее выпекать в духовке при температуре 180 градусов. Готовые куличи украсьте глазурью и цветной посыпкой.