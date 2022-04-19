Великдень-2022. Найпростіші та найсмачніші рецепти пасок

Фокус зібрав прості рецепти великодніх пасок, на які можна витратити менше часу й отримати прекрасний і дуже смачний результат.

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За традицією, що склалася, у Чистий четвер на Страсному тижні господині починають готувати великодні паски, яким належить зайняти чільну позицію у великодньому кошику і на святковому столі в світлий день Пасхи. Однак далеко не всім, хто вирішує самостійно приготувати це складне частування, до душі довго стояти біля плити і витрачати півдня на створення об'ємної і, головне, смачної паски. Фокус зібрав прості рецепти пасок, на які можна витратити менше часу й отримати прекрасний і дуже смачний результат.

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Одним із найбільш простих кондитерських шедеврів до релігійного свята можна вважати заварну паску, яку готують із сирого сиру. Для неї не потрібно довго готувати духову шафу і возитися з тістом. Разом із тим, це частування не поступається в смакових якостях своїй популярній "сестриці" з тіста. Утім, якщо ви — прихильник традиційного варіанту пасхального частування, ми також знайшли просту варіацію його рецепту.

Найпростіша паска

Для приготування знадобиться:

Борошно — 500 г, молоко — 250 мл, дріжджі — 35 г, цукор — 1 склянка, вершкове масло — 125 г, яйця — 4 штуки, родзинки — 30 г, цукати — 30 г, ванільний цукор — за смаком, сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Молоко злегка підігріти, розчинити дріжджі, додати цукор і борошно, все замішати. Накрити опару рушником і залишити у теплому місці на 30 хвилин.

Вершкове масло розтопити і почекати, поки охолоне. Яйця розділити на білки та жовтки, жовтки розтерти з цукром, а білки збити у щільну піну.

Коли опара збільшиться вдвічі, додати ванільний цукор, сіль, жовтки з цукром, борошно, білки. Замішати м'яке еластичне тісто, наприкінці додати топлене масло. Накрити тісто рушником і залишити у теплому місці на годину. Тісто має збільшитися вдвічі-втричі.

Родзинки та цукати замочити у воді на 5 хвилин, а потім просушити паперовим рушником.

За годину знову почати замішувати тісто. Додати в нього родзинки, цукати і ретельно вимішати, щоб вони поступово розподілилися по всьому тісту.

Форми для випікання змастити маслом, викласти тісто на 1/3 обсягу форм і відставити на півгодини.

Коли тісто заповнить практично весь обсяг форми, змастити паски збитим жовтком і випікати 40 хвилин за температури 180 градусів.

Готові паски дістати з духовки, охолодити та прикрасити глазур'ю.

[ + – ] Паска, яка вийде у будь-якої господині Фото: Соцсети

Швидка паска

Необхідні інгредієнти

Для приготування швидкої паски вам будуть потрібні:

Молоко — 0,5 л, дріжджі пивні — 50-60 г (12 г сухих), борошно — 1-1,3 кг, яйця — 5 штук, масло вершкове — 200 г, цукор — 300 г, ванільний цукор — 1 пакетик, тертий мускатний горіх — 0,5 чайної ложки, родзинки — 0,5 склянки, білок — 2 (для глазурі), цукрова пудра — 100-120 г (для глазурі), сіль — 1 дрібка, посипання кольорове — за смаком.

[ + – ] Швидкий рецепт смачної паски

Спосіб приготування

Коров'яче молоко довести до температури 38-40 градусів, розім'яти в молоці дріжджі, додати в суміш столову ложку цукру, 0,5 кг борошна, збити до однорідної маси.

Накрити миску з тістом рушником і залишити на 30 хвилин у теплому місці. За цей час тісто підніметься вдвічі. Вершкове масло дістати з холодильника і поставити в тепло, щоб воно стало м'яким.

Відокремити жовтки від білків, збити в піну з цукром і сіллю, додати отриману суміш і розм'якшене масло в тісто, збити міксером.

Потім із залишками борошна змішати тісто. Воно не повинно бути занадто щільним, але й не повинно прилипати до пальців. Після цього потрібно залишити тісто на 1 годину, щоб воно піднялося.

Далі треба збити тісто, заповнити ним третю частину форми для паски і почекати, поки воно підніметься у формі до верху приблизно 10 хвилин. Випікати за температури 180 градусів приблизно 35-40 хвилин.

Збити глазур із пудри і білків. Змастити ще гарячі паски. Прикрасити за смаком.

Заварна паска з мигдалем

Необхідні інгредієнти

Для приготування швидкої паски вам будуть потрібні:

1,5 кг жирного фермерського сиру, 300 мг жирних фермерських вершків, 250 г вершкового масла, 8 яєчних жовтків, 200 г коричневого цукру, 150 г родзинок і / або сушеної журавлини та вишні, 100 г очищеного смаженого мигдалю, 50 мг портвейну, 1 стручок ванілі, 0, 5 чайної ложки морської солі.

[ + – ] Сирна або заварна паска не вимагає довгого приготування

Спосіб приготування

Віджати сир під важким пресом, виклавши його в застелений кухонним рушником або марлею друшляк мінімум на 4 години.

Паралельно на такий же час замочити у воді або червоному вині родзинки і курагу.

Нарізати масло невеликими шматочками, потім скласти в каструльку, додати розрізаний навпіл стручок ванілі (насіння видалити кінчиком ножа і теж покласти в каструлю), додати вершки. Після чого довести до кипіння на невеликому вогні. Потім зняти з вогню, закрити кришкою і дати настоятися 10 хвилин.

Паралельно з цим потрібно розтерти жовтки з цукром до білого кольору. Видалити стручок із вершкової суміші та знову довести її до кипіння, потім — зняти з вогню. Весь час необхідно помішувати суміш. Далі потрібно влити в жовткову масу гарячі вершки. Потім влийте жовткову суміш у каструлю з вершками і добре перемішайте. Охолодіть протягом 5 хвилин.

Додати в розім'ятий сир жовтково-вершкову суміш, збити блендером до однорідної маси. Додати сухофрукти і нарізаний мигдаль, перемішати. Форму для паски попередньо застеліть змоченою в коньяку або червоному вині марлею, викладіть сирну масу, накрийте зверху краями марлі, що звисають, та поставте в холодильник на 36-48 годин. Перед подачею переверніть паску на блюдо, приберіть марлю, прикрасьте за смаком.

Сирна паска із цукатами

Для приготування вам знадобиться:

Жирний сир — 500 г, жирна сметана — 100 г, вершкове масло — 100 г, цукрова пудра — 100 г, цукати — 70 г, мигдаль — 50 г, ванільний цукор — 10 г.

Приготування:

Сир протерти через сито, так він стане ніжнішим і без грудочок. Додати в сир розм'якшене вершкове масло, сметану і добре перемішати. Великі цукати дрібно порізати, мигдаль подрібнити блендером.

У сирну масу додати цукати, горіхи, цукрову пудру, ванільний цукор і ретельно перемішати.

Викласти сирну масу у форму, застелену серветкою або марлею, зверху — гніт. У процесі приготування сирної паски утворюватиметься рідина, тому необхідно підставити під форму тарілку, щоб їй було куди стікати.

Сирну паску поставити в холодильник на добу.

Перед подачею на святковий стіл у день Великодня дістати з форми та прикрасити паску цукатами.

[ + – ] Сирна паска із цукатами стане прикрасою столу Фото: Соцсети

Класична паска

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еобхідні інгредієнти

Для приготування вам будуть потрібні:

Коров'яче молоко — 500 мл, цукор — 400 г, сіль — 1 чайна ложка, сметана — 250 г, вершкове масло — 250 г, рослинна олія — 2 ст. ложки, яйця — 6 штук, дріжджі — 60 г, ванільний цукор — 2 пакетики, борошно — 1 800 г, цукрова пудра — 150-200 г, 1 білок, цукати, родзинки — за смаком.

[ + – ] Класична паска, звична з дитинства

Спосіб приготування

Для приготування тіста підігріти молоко до 35-40 градусів, додати в нього дріжджі, 4 ст. ложки цукру і розчинити. Потім просіяти в молоко 400 грамів борошна, перемішати, накрити кришкою і поставити в тепле місце на 40-50 хвилин.

Потім вершкове масло розтопити на водяній бані й додати в нього цукор, сметану, яйця, рослинну олію, ванільний цукор, сіль. Перемішати до однорідної маси. Після чого з'єднати дві приготовані маси і додати в них решту борошна. Перемішати суміш вінчиком.

Коли тісто загусне, необхідно викласти його на підготовлену поверхню і місити руками до отримання більш м'якої консистенції. Потім перекладіть тісто в ємність і залиште його підніматися на 3 години. Після чого, додайте в тісто розмочені заздалегідь родзинки.

Розкладіть тісто у форми для пасок і залиште підніматися на 30-40 хвилин. Далі випікати в духовці за температури 180 градусів. Готові паски прикрасьте глазур'ю і кольоровою посипкою.