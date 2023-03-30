Не липнет и не крошится. Три рецепта идеальной глазури для куличей

Для приготовления глазури используют яичный белок, сахар и ванилин. Но есть и другие ингредиенты, которые помогут сделать ее лучше.

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Белоснежная блестящая глазурь – главное украшение пасхального кулича. Однако часто бывает, что она либо течет, либо не застывает, что потом портит внешний вид изделия, либо выходит недостаточно белой. Предлагаем вам три рецепта глазури, которая обязательно получится именно такой, как задумано. Основные ингредиенты для ее приготовления – яичный белок и сахар или сахарная пудра.

Сахарная глазурь для кулича

Преимущество глазури с сахаром в том, что при застывании помадки и дальнейшем ее разрезании она не будет крошиться и осыпаться. Покрытие получается матовым, а если намазать тонким слоем, то оно будет слегка просвечивать. Поэтому нужно нанести несколько слоев.

Ингредиенты:

сахар – 200 гр;

вода – 75 мл;

лимонный сок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сахар высыпать в кастрюлю, залить водой, поставить на умеренный огонь и перемешать венчиком до полного растворения сахара. После того, как сироп закипит, варить его на среднем кипении 5-6 минут. Чтобы проверить готовность, нужно взять немного сиропа и опустить в ледяную воду. Если сироп скатался в упругий шарик, пора снимать с огня. Добавить к нему сок лимона и поставить посуду с сиропом в емкость с ледяной водой. Постоянно помешивая, остудить массу до теплого состояния.

Глазурь с желатином

Такая глазурь блестит, не прилипает и не осыпается при нарезании куличей.

Ингредиенты:

желатин – 1 ч. л. с небольшой горкой;

вода – 4 ст. л;

сахарная пудра – 100 гр;

щепотка ванилина или несколько капель лимонного сока.

Способ приготовления:

Желатин залить двумя столовыми ложками холодной воды, размешать и оставить на 20 минут. Взять небольшую кастрюлю, насыпать туда сахарную пудру, добавить ванилин или лимонный сок, оставшуюся воду, все хорошо перемешать. Поставить массу на средний огонь, постоянно помешивая, довести до кипения и снять с плиты.

В горячем сиропе растворить набухший желатин. Пока смесь теплая, взбить ее миксером на большой скорости в белую густоватую кремообразную массу. На это уйдет около пяти минут. Если взбивать меньше, она может не застыть на куличах.

Чтобы глазурь не затвердела раньше времени, нужно поставить кастрюлю в емкость с кипятком. Нанести горячую массу на куличи. Глазурь на выпечке застывает при комнатной температуре в течение нескольких часов. Можно оставить ее на целую ночь.

Глазурь со сгущенкой

Ингредиенты:

сухое молоко – 4 ст. л;

сгущенное молоко – 6 ст. л;

лимонный сок – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Сгущенку смешать с сухим молоком и лимонным соком до однородной консистенции. В идеале масса получится довольно густой. Смазать помадкой куличи. Стоит учесть, что она застывает несколько часов. Лучше оставить ее застывать на всю ночь.

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