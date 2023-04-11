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Еда

Пасха 2023. Что поставить на праздничный стол 16 апреля

пасхальній стол
Фото: Getty

На праздник можно готовить любые блюда, поскольку пост уже остался позади.

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Светлый праздник Пасхи знаменует собой не только Воскрешение Христово, но и окончание Великого поста, а это значит, что хозяйки могли готовить все, что душа пожелает. Поэтому выбор блюд, которыми можно порадовать близких в этот день, огромен. Фокус предлагает вам несколько рецептов угощений, которые органично дополнят праздничный стол на Пасху 2023.

Нежнейший творожный кулич с вареной сгущенкой

Ингредиенты:

  • творог – 500 гр;
  • сливки (33%) – 200 мл;
  • ванильный сахар – 5 гр;
  • сливочное масло – 100 гр;
  • вареная сгущенка – 1 банка;
  • орехи любые по вкусу;
  • карамель или растопленный шоколад, орехи – для украшения.

Способ приготовления:

Творог, сливки, ванильный сахар сложить в глубокую посуду, перебить все блендером до однородной массы. Сливочное масло комнатной температуры взбить, добавить вареную сгущенку, продолжая взбивать.

Смешать обе массы, добавить орехи (по желанию).

Заполнить форму с марлей получившейся массой, выровнять, накрыть, сверху положить досочку и отправить в холодильник на 12 часов. Готовый кулич украсить шоколадом или сгущенкой, орехами. По вкусу такой кулич напоминает крем для торта и тает во рту.

Запеченная в горчице с чесноком свинина

Ингредиенты:

  • свинина – 600 гр;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • горчица – 2 ст. л;
  • перец и соль по вкусу.

Способ приготовления:

Чеснок мелко нарезать или пропустить через давилку, смешать его с горчицей. Мясо помыть, обсушить бумажным полотенцем, натереть горчично-чесночной смесью и плотно завернуть в фольгу, чтобы сок не выходил.

Отправить в духовку, разогретую предварительно до 180 градусов, примерно на час. За 10 минут до готовности открыть фольгу и оставить до получения аппетитной корочки.

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Курица в мандариновой глазури

Ингредиенты:

  • курица (1,5-2 кг) – 1 шт;
  • мандарины – 1 кг;
  • бадьян, гвоздика, корица;
  • сахар – 2 ст. л;
  • уксус – 1 ст. л;
  • соль;
  • черный хлеб – 5 ломтиков;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • масло растительное;
  • прованские травы.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить гренки. Для этого черный хлеб нарезать кубиками, обжарить до легкого румянца (не хруста) с чесноком, прованскими травами на растительном масле. Готовыми сухарями начинить курицу, надежно фиксируя ножки друг за друга, чтобы начинка не выпала, и сок не вышел. Курицу с начинкой подсолить, смазать маслом и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.

Пока курица запекается, готовим мандариновую глазурь. Выжать из почищенных мандаринов 200 мл сока, уварить его с ложкой уксуса, сахара и ароматными специями. Температуру нужно держать средней, жидкий сироп уварится в тягучую глазурь. Курицу достать из духовки, добавить в противень четыре целых мандарина с кожицей и снова отправить обратно на 30 минут. По истечении этого времени курицу смазать мандариновой глазурью и оставить запекаться еще 15 минут до румяной цитрусовой корочки. Главное – следить, чтобы глазурь не подгорела.

Готовую курицу подают к столу целиком. Запеченные мандарины можно разрезать пополам и подать к каждой порции: куриное мясо прекрасно сочетается с освежающим запеченным фруктом.

Говядина с огурцами

Ингредиенты:

  • филе говядины без прожилок – 1 кг;
  • огурцы – 500 гр;
  • луковица большая – 1 шт;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • масло для жарки – 3 ст. л;
  • соевый соус или терияки – 100 мл;
  • острый перец – 0,5-1 ч. л;
  • кунжут – 50 гр;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления:

Лук порезать полукольцами, обжарить на растительном масле до мягкости, а затем туда же добавить нарезанное тонкими полосками филе, обжарить все вместе, перемешивая. Далее влить в сковородку соевый соус, снова перемешать, всыпать измельченный чеснок, острый перец, соль, еще немного подержать на огне.

Огурцы порезать сначала кольцами, затем тонкими полосками, отправить в сковороду, посыпать кунжутом, все перемешать и выложить на блюдо. Подавать горячим.

Машеровский салат

Ингредиенты

  • куриное филе – 400 гр;
  • лук – 1 шт;
  • морковь – 1 шт;
  • растительное масло для обжаривания;
  • вареные куриные яйца – 3 шт;
  • маринованные огурцы – 4 шт;
  • маринованные грибы – 250 гр;
  • майонез с перепелиными яйцами.

Способ приготовления:

Куриное филе можно отварить или обжарить в специях. Для этого филе помыть, просушить, тонко нарезать, смазать специями (соль, паприка, карри) и обжарить с двух сторон на растительном масле до румяности.

Морковь нарезать на тоненькие брусочки, лук – на четвертинки, обжарить на растительном масле до мягкости.

Яйца почистить, отделить белки от желтков, белки порезать на кубики.

В глубокой посуде смешать мясо, жареные лук и морковь, порезанные грибы и огурцы, добавить белки, все посолить по вкусу и заправить майонезом.

Яблочные кексы с орехами

Ингредиенты:

  • яблочное пюре – 200 гр;
  • цельнозерновая мука (любая) – 130 гр;
  • яйцо – 1 шт;
  • грецкие орехи – 30 гр;
  • изюм – 40 гр;
  • корица – 1/2 ч. л;
  • разрыхлитель – 1 ч. л;
  • ванильная эссенция или натуральная ваниль – 1 ч. л.

Для посыпки:

  • грецкие орехи – 20 гр;
  • кокосовый сахар – 5 гр.

Способ приготовления:

Яблочное пюре смешать с желтком, а белок отделить в другую мисочку. Грецкие орехи промыть, изюм залить кипятком на 3-5 минут, после чего все слегка обсушить и одинаково нарезать, так, чтобы кусочки грецкого ореха соответствовали размеру некрупного изюма. В яблочное пюре добавить ванильную эссенцию, а затем просеять муку с разрыхлителем и молотой корицей и перемешать.

Вмешать в тесто изюм и грецкий орех, белок взбить в густую пену со щепоткой соли и так же аккуратно добавить к тесту, перемешивая в одном направлении. Разложить тесто по силиконовым или бумажным формочками для маффинов или кексов. Оставшиеся орехи промыть, мелко порубить и смешать с ложкой кокосового сахара, посыпать кексы сверху. Выпекать в духовке на режиме верх-низ при 180 градусах около 30–40 минут, дать немного остыть, не открывая дверцу.

Ранее Фокус писал о лучших рецептах куличей, а также как правильно приготовить глазурь для них.