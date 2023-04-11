Пасха 2023. Что поставить на праздничный стол 16 апреля

На праздник можно готовить любые блюда, поскольку пост уже остался позади.

Related video

Светлый праздник Пасхи знаменует собой не только Воскрешение Христово, но и окончание Великого поста, а это значит, что хозяйки могли готовить все, что душа пожелает. Поэтому выбор блюд, которыми можно порадовать близких в этот день, огромен. Фокус предлагает вам несколько рецептов угощений, которые органично дополнят праздничный стол на Пасху 2023.

Нежнейший творожный кулич с вареной сгущенкой

Ингредиенты:

творог – 500 гр;

сливки (33%) – 200 мл;

ванильный сахар – 5 гр;

сливочное масло – 100 гр;

вареная сгущенка – 1 банка;

орехи любые по вкусу;

карамель или растопленный шоколад, орехи – для украшения.

Способ приготовления:

Творог, сливки, ванильный сахар сложить в глубокую посуду, перебить все блендером до однородной массы. Сливочное масло комнатной температуры взбить, добавить вареную сгущенку, продолжая взбивать.

Смешать обе массы, добавить орехи (по желанию).

Заполнить форму с марлей получившейся массой, выровнять, накрыть, сверху положить досочку и отправить в холодильник на 12 часов. Готовый кулич украсить шоколадом или сгущенкой, орехами. По вкусу такой кулич напоминает крем для торта и тает во рту.

Запеченная в горчице с чесноком свинина

Ингредиенты:

свинина – 600 гр;

чеснок – 5 зубчиков;

горчица – 2 ст. л;

перец и соль по вкусу.

Способ приготовления:

Чеснок мелко нарезать или пропустить через давилку, смешать его с горчицей. Мясо помыть, обсушить бумажным полотенцем, натереть горчично-чесночной смесью и плотно завернуть в фольгу, чтобы сок не выходил.

Отправить в духовку, разогретую предварительно до 180 градусов, примерно на час. За 10 минут до готовности открыть фольгу и оставить до получения аппетитной корочки.

Курица в мандариновой глазури

Ингредиенты:

курица (1,5-2 кг) – 1 шт;

мандарины – 1 кг;

бадьян, гвоздика, корица;

сахар – 2 ст. л;

уксус – 1 ст. л;

соль;

черный хлеб – 5 ломтиков;

чеснок – 3 зубчика;

масло растительное;

прованские травы.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить гренки. Для этого черный хлеб нарезать кубиками, обжарить до легкого румянца (не хруста) с чесноком, прованскими травами на растительном масле. Готовыми сухарями начинить курицу, надежно фиксируя ножки друг за друга, чтобы начинка не выпала, и сок не вышел. Курицу с начинкой подсолить, смазать маслом и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.

Пока курица запекается, готовим мандариновую глазурь. Выжать из почищенных мандаринов 200 мл сока, уварить его с ложкой уксуса, сахара и ароматными специями. Температуру нужно держать средней, жидкий сироп уварится в тягучую глазурь. Курицу достать из духовки, добавить в противень четыре целых мандарина с кожицей и снова отправить обратно на 30 минут. По истечении этого времени курицу смазать мандариновой глазурью и оставить запекаться еще 15 минут до румяной цитрусовой корочки. Главное – следить, чтобы глазурь не подгорела.

Готовую курицу подают к столу целиком. Запеченные мандарины можно разрезать пополам и подать к каждой порции: куриное мясо прекрасно сочетается с освежающим запеченным фруктом.

Говядина с огурцами

Ингредиенты:

филе говядины без прожилок – 1 кг;

огурцы – 500 гр;

луковица большая – 1 шт;

чеснок – 3 зубчика;

масло для жарки – 3 ст. л;

соевый соус или терияки – 100 мл;

острый перец – 0,5-1 ч. л;

кунжут – 50 гр;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Лук порезать полукольцами, обжарить на растительном масле до мягкости, а затем туда же добавить нарезанное тонкими полосками филе, обжарить все вместе, перемешивая. Далее влить в сковородку соевый соус, снова перемешать, всыпать измельченный чеснок, острый перец, соль, еще немного подержать на огне.

Огурцы порезать сначала кольцами, затем тонкими полосками, отправить в сковороду, посыпать кунжутом, все перемешать и выложить на блюдо. Подавать горячим.

Машеровский салат

Ингредиенты

куриное филе – 400 гр;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

растительное масло для обжаривания;

вареные куриные яйца – 3 шт;

маринованные огурцы – 4 шт;

маринованные грибы – 250 гр;

майонез с перепелиными яйцами.

Способ приготовления:

Куриное филе можно отварить или обжарить в специях. Для этого филе помыть, просушить, тонко нарезать, смазать специями (соль, паприка, карри) и обжарить с двух сторон на растительном масле до румяности.

Морковь нарезать на тоненькие брусочки, лук – на четвертинки, обжарить на растительном масле до мягкости.

Яйца почистить, отделить белки от желтков, белки порезать на кубики.

В глубокой посуде смешать мясо, жареные лук и морковь, порезанные грибы и огурцы, добавить белки, все посолить по вкусу и заправить майонезом.

Яблочные кексы с орехами

Ингредиенты:

яблочное пюре – 200 гр;

цельнозерновая мука (любая) – 130 гр;

яйцо – 1 шт;

грецкие орехи – 30 гр;

изюм – 40 гр;

корица – 1/2 ч. л;

разрыхлитель – 1 ч. л;

ванильная эссенция или натуральная ваниль – 1 ч. л.

Для посыпки:

грецкие орехи – 20 гр;

кокосовый сахар – 5 гр.

Способ приготовления:

Яблочное пюре смешать с желтком, а белок отделить в другую мисочку. Грецкие орехи промыть, изюм залить кипятком на 3-5 минут, после чего все слегка обсушить и одинаково нарезать, так, чтобы кусочки грецкого ореха соответствовали размеру некрупного изюма. В яблочное пюре добавить ванильную эссенцию, а затем просеять муку с разрыхлителем и молотой корицей и перемешать.

Вмешать в тесто изюм и грецкий орех, белок взбить в густую пену со щепоткой соли и так же аккуратно добавить к тесту, перемешивая в одном направлении. Разложить тесто по силиконовым или бумажным формочками для маффинов или кексов. Оставшиеся орехи промыть, мелко порубить и смешать с ложкой кокосового сахара, посыпать кексы сверху. Выпекать в духовке на режиме верх-низ при 180 градусах около 30–40 минут, дать немного остыть, не открывая дверцу.

Ранее Фокус писал о лучших рецептах куличей, а также как правильно приготовить глазурь для них.