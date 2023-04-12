Изюминка пасхального стола. Теплый салат с куриной печенью (видео)

Салат формируется слоями, а подается сразу после приготовления.

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Продолжая тему праздничных салатов для пасхального стола, не можем обойти вниманием блюдо от кулинарного блогера Кристины – теплый салат с куриной печенью. Он получается очень сытным, вкусным и невероятно ароматным. В его приготовлении нет ничего сложного, а продукты для него можно купить в любом магазине.

Теплый салат с куриной печенью и оригинальной заправкой

Ингредиенты:

куриная печень– 250 гр;

шампиньоны – 100 гр;

помидоры черри – 1 веточка

салат – пучок;

лук – 1/2 шт

перец, соль, сахар.

Для заправки:

соевый соус – 2 ст. л;

оливковое масло – 6 ст. л;

горчица – 1 ч. л;

бальзамический крем или уксус – 2 ч.л;

мед – 2 ч. л.

кунжут или кедровые орешки – по желанию.

Способ приготовления:

Грибы, черри, салат и лук крупно порезать. Обжарить сначала лук со щепоткой сахара, затем снять с огня. Далее отдельно обжарить грибы со щепоткой соли, тоже убрать, и в последнюю очередь пожарить печень до готовности, посолить и поперчить.

Для заправки смешать соевый соус, масло, горчицу, бальзамик и мед.

Салат формируем слоями:

салат;

лук;

печень;

грибы;

черри;

заправка.

Повторить так до тех пор, пока все ингредиенты не закончатся.

Салат подавать теплым.

Ранее Фокус писал, какие блюда еще можно приготовить на пасхальный стол.