Изюминка пасхального стола. Теплый салат с куриной печенью (видео)
Салат формируется слоями, а подается сразу после приготовления.
Продолжая тему праздничных салатов для пасхального стола, не можем обойти вниманием блюдо от кулинарного блогера Кристины – теплый салат с куриной печенью. Он получается очень сытным, вкусным и невероятно ароматным. В его приготовлении нет ничего сложного, а продукты для него можно купить в любом магазине.
Теплый салат с куриной печенью и оригинальной заправкой
Ингредиенты:
- куриная печень– 250 гр;
- шампиньоны – 100 гр;
- помидоры черри – 1 веточка
- салат – пучок;
- лук – 1/2 шт
- перец, соль, сахар.
Для заправки:
- соевый соус – 2 ст. л;
- оливковое масло – 6 ст. л;
- горчица – 1 ч. л;
- бальзамический крем или уксус – 2 ч.л;
- мед – 2 ч. л.
- кунжут или кедровые орешки – по желанию.
Способ приготовления:
Грибы, черри, салат и лук крупно порезать. Обжарить сначала лук со щепоткой сахара, затем снять с огня. Далее отдельно обжарить грибы со щепоткой соли, тоже убрать, и в последнюю очередь пожарить печень до готовности, посолить и поперчить.
Для заправки смешать соевый соус, масло, горчицу, бальзамик и мед.
Салат формируем слоями:
- салат;
- лук;
- печень;
- грибы;
- черри;
- заправка.
Повторить так до тех пор, пока все ингредиенты не закончатся.
Салат подавать теплым.
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