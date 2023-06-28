Итальянская кухня: рецепт нереально вкусного салата с макаронами
Такой салат можно подавать с гарниром, но он хорош и как самостоятельное блюдо.
Украинцы предпочитают макароны в качестве гарнира, однако они, оказывается, – и отличная составляющая для всевозможных салатов. Такая практика распространена в итальянской кухне. Салаты с макаронами получаются настолько вкусными, что эти блюда постепенно завоевывают популярность и в наших краях. Предлагаем вам приготовить сегодня салат с макаронами по рецепту из кулинарного блога "Ваш кулинар".
Салат с макаронами
Ингредиенты:
макароны – 200 гр;
куриное мясо – 350-400 гр;
огурцы большие – 2 шт;
помидоры черри – 200 гр;
красный лук – половина головки;
базилик – пучок;
оливковое масло;
лимон;
мед – 0,5 ч. л;
соль, перец, итальянские специи, паприка
сыр фета – 100 гр.
Способ приготовления:
Макароны отварить до готовности. Курицу порезать на кусочки (это может быть грудинка или филе с бедер) и мариновать пять минут в смеси из 2/3 ч. л соли и 1/2 ч. л паприки, обжарить по паре минут с каждой стороны.
В глубокой миске смешать 3 ст. л нерафинированного растительного масла, сок половины лимона, половину чайной ложки меда, щепотку итальянских специй и треть чайной ложки соли. Все перемешать с макаронами, добавить огурец, порезанный мелкими кубиками, помидоры черри, курицу и базилик.
Еще раз сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком и покрошить фету.
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