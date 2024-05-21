Макароны с кабачковым кремом и беконом: как приготовить вкусное блюдо всего из 4 ингредиентов
Сочетание спагетти и овощей – традиционное в Италии. А в этом рецепте используются сезонные кабачки.
Кабачки и бекон — два простых и универсальных ингредиента, которые идеально дополняют друг друга, создавая гармоничный баланс сладости и вкуса. И в сочетании со спагетти, или любой другой пастой по вашему вкусу – создают идеальный баланс. Рецпетом поделились на сайте Giallo Zafferano.
Спагетти с кремом из кабачков и беконом
Ингредиенты:
- спагетти — 320 г;
- кабачки — 650 г;
- копченый бекон — 100 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- оливковое масло — 60 г
- соль, черный перец.
Чтобы приготовить пасту с кремом из кабачков и бекона, сначала вскипятите кастрюлю с водой, чтобы приготовить макароны. Тем временем вымойте кабачки и удалите кончики. Нарежьте их тонкими ломтиками. Также нарежьте бекон.
Нагрейте масло на сковороде, добавьте целый очищенный зубчик чеснока и немного поджарьте, затем добавьте бекон и кабачки. Посолите и поперчите. Готовьте на среднем или сильном огне 10 минут, время от времени помешивая, чтобы они не подрумянились.
По истечении времени приготовления возьмите со сковороды немного кабачков и бекона и отложите в сторону для украшения. Удалите чеснок. К этому моменту вода для макарон уже закипит, поэтому добавьте соль и варите пасту указанное на упаковке время. Тем временем переложите оставшуюся на сковороде смесь кабачков и бекона в высокий узкий контейнер и добавьте пару половников воды от варки макарон и измельчите все погружным блендером, пока не получите гладкий и однородный крем.
Когда паста станет "аль денте", перемешайте их с кабачковым кремом, добавьте ранее отложенные ломтики кабачков и бекона и подавайте.
Если вы не любитель бекона, можете заменить его шпиком. Если вы хотите попробовать еще один вкусный вариант, добавьте немного помидоров черри конфи, чтобы придать блюду цвет и аромат, или добавьте сушеные помидоры черри, оливки и немного свежей рикотты.
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