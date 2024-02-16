Как приготовить спагетти Карбонара: самый простой рецепт популярного блюда

Этот рецепт порадует всех любителей итальянской кухни. Он настолько прост, что его приготовит даже начинающий кулинар.

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Рецепт пасты карбонара якобы был придуман итальянскими горняками, которые добывали уголь (их называли carbonario). В шахту они брали продукты, которые долго не портились: пасту, сыровяленую ветчину, твердый сыр и яйца. Легендарное блюдо в итоге стало популярно и за границами Италии. Готовят сейчас спагетти карборнара по всему миру. Самым простым рецептом поделились на сайте Damn Delicious.

Спагетти Карбонара

Ингредиенты:

спагетти – 400 г;

зубчик чеснока;

бекон или грудинка – 150 г;

оливковое масло;

яйца – 3 шт;

тертый сыр – 100 г;

соль, свежемолотый черный перец.

Для начала сварите спагетти. Наполните большую кастрюлю водой, посолите и доведите до кипения. Опустите в кастрюлю спагетти. Ломать их ни в коем случае не надо. Уже через считанные минуты они размягчатся настолько, что поместятся в кастрюлю полностью.

Доведите воду снова до кипения и варите пасту до состояния "аль денте" (около 8 минут). Пока готовятся спагетти, сделайте соус карбонара.

Чеснок очистите и измельчите. Можно просто раздавить его плоской стороной ножа, обжарить, а потом выбросить. Тут выбор за вами. Бекон или грудинку нарежьте маленькими кубиками. В сковороде нагрейте масло и обжарьте бекон с чесноком.

Жир должен вытопиться, а мясо подрумяниться. В миске взбейте венчиком яйца. Добавьте тертый сыр, посолите и поперчите.

Спагетти откиньте на дуршлаг. Добавьте с жареным беконом. Добавьте яично-сырную массу, тщательно перемешивая, чтобы она не свернулась. Разложите спагетти карбонара по тарелкам, поперчите и подавайте.

А перед тем, как раскладывать спагетти Карбонара по тарелкам, прогрейте их в духовке, или под горячей водой, чтоб соус не застывал слишком быстро.

Также вы можете приготовить на десерт изумительный меренговый рулет.