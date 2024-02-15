Вкусный и нежный десерт. Рецепт меренгового рулета

Это невероятно изысканный десерт готовится просто, если делать его по рецепту. Хрустящая меренга и сливочный крем — это то, что надо попробовать.

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Хрустящая меренга, тающая во рту, сливочный крем и ягоды. Меренговый рулет часто можно увидеть в меню ресторанов и кондитерских. И этот десерт кажется сложным. Но его можно приготовить и на собственной кухне. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником

Процесс приготовления не сложный, главное — делать все внимательно и последовательно.

Меренговый рулет

Ингредиенты:

6 белков;

250 г сахарной пудры;

1 ст. л. (без горки) крахмала;

щепотка лимонной кислоты;

щепотка соли;

Для начинки:

200 г сыра маскарпоне;

80 г сливок 33%;

40 г сахарной пудры;

свежая или замороженная малина;

миндальные хлопья.

Тщательно отделите белки от желтков. Охлажденные белки взбивайте миксером на низких оборотах. Добавьте лимонную кислоту и постепенно увеличивайте обороты миксера.

Когда белковая масса станет пышной, добавляйте понемногу сахарную пудру, продолжая взбивать. Очередную ложку сахарной пудры добавляйте, только когда белковая масса станет однородной.

После того, как вся сахарная пудра смешается с белками, необходимо взбивать массу до образования устойчивых пиков. На это уйдет 8-10 минут. Затем добавляем крахмал и взбиваем еще минутку.

Разогреваем духовку до 170°С, застилаем противень пергаментом. Раскладываем меренгу ровным слоем толщиной примерно 1,5 см на противень. Выпекайте в духовке примерно 20 минут до образования тонкой корочки. Проверить готовность меренги можно легким прикосновением — корочка треснет, а внутри меренга должна остаться мягкой.

Будьте внимательны, чтобы не пересушить корж, поскольку сухую меренгу невозможно будет свернуть в рулет. Готовый меренговый корж оставляем охлаждаться.

Тем временем готовим крем. В глубокой тарелке взбиваем охлажденный сыр маскарпоне и сахарную пудру. Охлажденные сливки взбиваем в отдельной миске.

Объединяем маскарпоне и взбитые сливки, и еще раз взбиваем крем миксером.

Меренговый корж намазываем тонким слоем крема и раскладываем сверху малину. Оставьте немного крема, чтобы украсить десерт. После того, как выложили всю начинку, осторожно сворачивайте рулет. Лучше воспользоваться листом пергамента.

Готовый рулет украсьте оставшимся кремом и миндальными хлопьями. Оставьте в холодильнике на час. Меренговый рулет готов.

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