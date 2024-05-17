Сподобається навіть дітям: рецепт запіканки з кабачків і картоплі

Кабачки та картопля під пармезаном — це смачна вегетаріанська страва, яка легко готується із сезонних інгредієнтів. І рецепт дуже простий.

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Така запіканка, яка готується шарами, як лазанья, чудово підходить як друга страва, а завдяки наявності яєць і сиру її можна подавати і як основну страву. Кабачки та картопля під пармезаном — це чудова ідея подати на стіл смачну другу страву на основі овочів. Кабачки і молода картопля поєднуються з яйцями і моцарелою в буянні ароматів, посилених листям базиліку. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Кабачки та картопля з пармезаном

Інгредієнти:

500 г кабачків;

500 г молодої картоплі;

400 г моцарели;

100 г пармезану;

4 яйця;

1 пучок свіжого базиліку;

оливкова олія, сіль, перець.

Щоб приготувати кабачки та картоплю під пармезаном, почніть з овочів. Картоплю очистіть, наріжте тонкими скибочками і, щоб вона не почорніла, занурте її в миску, повну води. Обріжте кабачки, наріжте їх смужками і підсмажте кілька хвилин на гарячому грилі. Злийте воду з картоплі, потім збийте в мисці яйця з дрібкою солі та перцю і наріжте моцарелу кубиками.

Помістіть пармезан у злегка змащену олією форму для запікання розміром приблизно 18х28 см. Почніть із першого шару картоплі, продовжіть шаром кабачків і одним шаром моцарели.

Посипте невеликою кількістю пармезану і приправте рваним листям базиліку. Зверху вилийте трохи збитих яєць, потім знову повторюйте шари, поки у вас не закінчаться овочі. Закінчіть шаром моцарели та пармезану.

Готуйте в розігрітій до 180°С духовці 1 годину 30 хвилин, увімкнувши гриль на останні 5 хвилин приготування до отримання золотистої скоринки. Дістаньте кабачки і картоплю під пармезаном із духовки і дайте їм постояти 10 хвилин перед подачею на стіл.

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