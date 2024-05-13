Салат "2 в 1": рецепт ситної страви з насиченим смаком

Приготування салату займе деякий час, але результат однозначно порадує.

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Поєднання двох салатів, картопляного з оселедцем і бурякового, та ефектне оформлення — це неймовірно смачна страва, яку пропонує приготувати автор кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". При її складанні доведеться трохи повозитися, але результат того вартий.

Салат "2 в1"

Інгредієнти:

буряк — 2 шт;

цибуля-шалот — 1 шт;

олія;

спеції: сіль, перець — за смаком;

маринований оселедець — 150 г;

мариновані огірки — 2 шт;

картопля — 2 шт;

консервований горошок — 4 ст. л;

сметана — 1,5 ст. л;

майонез — 1,5 ст. л.

Спосіб приготування:

Овочі (буряк, картоплю, огірки, цибулю) краще брати невеликого розміру.

Дрібно нарізати цибулю. Залити її окропом і через кілька хвилин процідити. Це прибере гіркоту.

Відварений буряк натерти на крупній тертці, додати остиглий, приправити за смаком. Накрити кришкою і поставити в холодильник на кілька годин.

Відварену в мундирах картоплю остудити, нарізати кубиками. Оселедець і огірок також порізати кубиками. Злити розсіл із гороху, перемішати. Додати сметану, майонез і знову перемішати. Приправити за смаком. Однак варто враховувати, що оселедець сам по собі досить солоний, а тому солити потрібно обережно.

Салат накрити кришкою і поставити в холодильник на кілька годин.

На блюдо викласти, чергуючи, смугами салат із буряка й оселедця. Прикрасити за бажанням.

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