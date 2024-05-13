Салат "2 в 1": рецепт ситної страви з насиченим смаком
Приготування салату займе деякий час, але результат однозначно порадує.
Поєднання двох салатів, картопляного з оселедцем і бурякового, та ефектне оформлення — це неймовірно смачна страва, яку пропонує приготувати автор кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". При її складанні доведеться трохи повозитися, але результат того вартий.
Салат "2 в1"
Інгредієнти:
- буряк — 2 шт;
- цибуля-шалот — 1 шт;
- олія;
- спеції: сіль, перець — за смаком;
- маринований оселедець — 150 г;
- мариновані огірки — 2 шт;
- картопля — 2 шт;
- консервований горошок — 4 ст. л;
- сметана — 1,5 ст. л;
- майонез — 1,5 ст. л.
Спосіб приготування:
Овочі (буряк, картоплю, огірки, цибулю) краще брати невеликого розміру.
Дрібно нарізати цибулю. Залити її окропом і через кілька хвилин процідити. Це прибере гіркоту.
Відварений буряк натерти на крупній тертці, додати остиглий, приправити за смаком. Накрити кришкою і поставити в холодильник на кілька годин.
Відварену в мундирах картоплю остудити, нарізати кубиками. Оселедець і огірок також порізати кубиками. Злити розсіл із гороху, перемішати. Додати сметану, майонез і знову перемішати. Приправити за смаком. Однак варто враховувати, що оселедець сам по собі досить солоний, а тому солити потрібно обережно.
Салат накрити кришкою і поставити в холодильник на кілька годин.
На блюдо викласти, чергуючи, смугами салат із буряка й оселедця. Прикрасити за бажанням.
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