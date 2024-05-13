Салат "2 в 1": рецепт сытного блюда с насыщенным вкусом

Приготовление салата займет некоторое время, но результат однозначно порадует.

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Сочетание двух салатов, картофельного с селедкой и свекольного, и эффектное оформление – это невероятно вкусное блюдо, которое предлагает приготовить автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день". При его сборке придется немного повозиться, но результат того стоит.

Салат "2 в1"

Ингредиенты:

свекла – 2 шт;

лук-шалот – 1 шт;

масло;

специи: соль, перец – по вкусу;

маринованная сельдь – 150 гр;

маринованные огурцы – 2 шт;

картофель – 2 шт;

консервированный горошек – 4 ст. л;

сметана – 1,5 ст. л;

майонез – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

Овощи (свеклу, картофель, огурцы, лук) лучше брать небольшого размера.

Мелко нарезать лук. Залить его кипятком и через несколько минут процедить. Это уберет горечь.

Отварную свеклу натереть на крупной терке, добавить остывший, приправить по вкусу. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на несколько часов.

Отваренный в мундирах картофель остудить, нарезать кубиками. Сельдь и огурец также порезать кубиками. Слить рассол с гороха, перемешать. Добавить сметану, майонез и снова перемешать. Приправить по вкусу. Однако стоит учитывать, что сельдь сама по себе достаточно соленая, а потому солить нужно осторожно.

Салат накрыть крышкой и поставить в холодильник на несколько часов.

На блюдо выложить, чередуя, полосами салат из свеклы и сельди. Украсить по желанию.

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