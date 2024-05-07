Хрустящий салат с яйцами: рецепт вкусного блюда

Рецептов салатов с вареными яйцами — множество. И все они подходят для того, чтобы использовать крашанки.

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Хрустящий салат с овощами и вареными вкрутую яйцами — это отличный способ приготовить вкусное блюдо из крашанок, которых после Пасхи остается очень много. Ведь все экспериментируют с окраской. Этот салат получается легким, свежим и хрустящим. Фокус расскажет, как его приготовить.

Хрустящий салат с яйцами

Ингредиенты:

сваренные вкрутую яйца – 6 шт.;

черешки сельдерея;

половина среднего кочана фенхеля;

три огурца;

укроп, майонез, или несладкий йогурт, оливковое масло, соль.

Яйца очистите и крупно нарежьте. Сельдерей нарежьте очень тонкими дольками. Огурцы и фенхель нарежьте маленькими кубиками. Укроп измельчите.

Смешайте все подготовленные ингредиенты, заправьте по вкусу оливковым маслом, смешанным с майонезом, солью и перцем. Перед подачей дайте салату немного постоять в холодильнике.

Такой салат можно заправить сметаной, или несладким йогуртом, тогда исключите оливковое масло. Можно убрать сельдерей и фенхель и тогда добавить например редиску и зеленый лук. Но главным ингредиентом остаются вареные яйца, так что их исключать не стоит.

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