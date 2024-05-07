Хрусткий салат із яйцями: рецепт смачної страви

Рецептів салатів із вареними яйцями — безліч. І всі вони підходять для того, щоб використовувати крашанки.

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Хрусткий салат з овочами та вареними круто яйцями — це чудовий спосіб приготувати смачну страву з крашанок, яких після Великодня залишається дуже багато. Адже всі експериментують із забарвленням. Цей салат виходить легким, свіжим і хрустким. Фокус розповість, як його приготувати.

Хрусткий салат із яйцями

Інгредієнти:

зварені круто яйця — 6 шт;

черешки селери;

половина середнього качана фенхеля;

три огірки;

кріп, майонез, або несолодкий йогурт, оливкова олія, сіль.

Яйця очистіть і крупно наріжте. Селеру наріжте дуже тонкими часточками. Огірки та фенхель наріжте маленькими кубиками. Кріп подрібніть.

Змішайте всі підготовлені інгредієнти, заправте за смаком оливковою олією, змішаною з майонезом, сіллю і перцем. Перед подачею дайте салату трохи постояти в холодильнику.

Такий салат можна заправити сметаною, або несолодким йогуртом, тоді виключіть оливкову олію. Можна прибрати селеру і фенхель і тоді додати, наприклад, редиску і зелену цибулю. Але головним інгредієнтом залишаються варені яйця, тож їх виключати не варто.

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