Страви на Великодній стіл: рецепт смачних фаршированих яєць із грибами

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Ця страва підійде для Великоднього столу, адже можна використати для неї ті крашанки, колір шкарлупи якої вам не сподобався.

Фаршировані яйця – це дуже легка у приготуванні, проте дуже апетитна закуска. Запашні грибочки чудово смакують з яйцем. А ще для цієї страви можна використати крашанки, які ви фарбували, але лишились незадоволені результатом. Великодні свята – це не тільки чудове свято та смачні страви, а й вічна проблема, що робити із вареними вкруту яйцями, яких чомусь лишається дуже багато. Рецептом поділились на сайті Yasensvit.

Фаршировані яйця

Інгредієнти:

яйця — 5 шт;

печериці — 200 г;

одна цибулина;

олія, майонез, сіль, перець чорний, зелень до свого смаку.

Відварити яйця. На це піде хвилин десять. Потім жовток потемніє. Залийте відварені яйця холодною водою і залиште на кілька хвилин.

Очистіть яйця і обережно розріжте їх навпіл. Дістаньте жовтки.

Гриби наріжте якомога дрібніше.

Дрібно нарізану цибулю підсмажте на рослинній олії, додайте гриби, сіль та перець. Смажте до готовності.

Готові печериці дістаньте з пательні так, щоб олія залишилася на сковороді, додайте жовтки та дрібно порізану зелену цибулю. Заправте начинку майонезом та ретельно перемішайте. Додайте сіль та перець, якщо треба.

Половинки яєць наповніть начинкою з гіркою. Можна прикрасити крапелькою майонезу та скибочками смажених грибів, або зеленню.

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