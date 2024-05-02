Картопля з м'ясом: рецепт ситної страви на обід

Страва буде смачнішою, якщо картоплю трохи перетримати, щоб вона стала зовсім м'якою.

Related video

Якщо ви не дотримуєтеся Великого посту і вживаєте в їжу м'ясо, рекомендуємо приготувати на обід ситну та смачну страву — картоплю з яловичиною. Чудовим доповненням до неї буде овочевий ароматний салат. Як приготувати таку страву, розповіли в блозі "Душевні рецепти".

Картопля з м'ясом на обід

Інгредієнти:

картопля — 5-6 шт;

цибуля — 2 шт;

яловичина — 600 г;

вершкове масло — 30 г;

окріп — 250 г;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Яловичину нарізати великими шматочками. На сковороді розігріти олію, додати туди м'ясо, приправу, сіль і все добре перемішати. Накрити сковорідку кришкою і тушкувати вміст на повільному вогні, поки з м'яса не випарується сік.

Цибулю нарізати великими півкільцями і додати до м'яса, перемішати. Обсмажити на сильному вогні до золотистого кольору, періодично перемішуючи;.

Картоплю крупно нарізати і викласти поверх м'яса та цибулі. Додати сіль, перець, шматочки вершкового масла і гарячу воду. Вона не повинна покривати картоплю повністю.

Накрити кришкою і тушкувати на маленькому вогні до м'якості картоплі. Страва буде кращою, якщо картоплю злегка переварити.

Додати в готову страву дрібно порубану зелень, перемішати і можна подавати на стіл.

Читайте також:

Як приготувати пиріг із листкового тіста з м'ясом: простий рецепт смачного пирога

Смачний ситний салат із м'ясом: рецепт пікантної страви

Самса з бараниною по-східному: рецепт смачної випічки