Як приготувати пиріг з листкового тіста з м'ясом: простий рецепт смачного пирога

Пиріг із листкового тіста з фаршем готувати просто. І такий пиріг можна брати з собою на роботу, або на пікнік.

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Використання готового листкового тіста для пирогів значно спрощує процес приготування. Для начинки з фаршу вибирається бездріжджове тісто, так як у ньому менше шарів і воно краще утримує начинку. Рецептом поділились на сайті Kolizhanka.

Пиріг з листкового тіста з м'ясом

Інгредієнти:

тісто листкове бездріжджове – дві упаковки;

фарш м'ясний – 450 г;

дві цибулини;

сир твердий – 55 г;

часник – 2 зубчики;

два яйця;

вода кип'ячена – 125 мл.

пучок зелені;

сіль, перець чорний мелений.

М'ясний фарш (краще взяти суміш свинини та яловичини) перекладаємо в окремий посуд, солимо і додаємо мелений перець, додаємо кип'ячену воду і ложкою добре перемішуємо до однорідної текстури.

Очищаємо та дрібно нарізаємо цибулини. Розігріваємо сковорідку з олією і спочатку підсмажуємо цибулю, а потім додаємо фарш і смажимо майже до готовності. Потім до нього додаємо дрібно нарізану будь-яку зелень, навіть сушену.

Сир подрібнюємо на великій тертці. Зубчики часнику дрібно нарізаємо.

Обсмажений фарш перекладаємо зі сковорідки в миску, трохи охолоджуємо, додаємо до нього подрібнені сир із часником, і все ще раз перемішуємо.

Заздалегідь розморожене тісто розгортаємо на присипаній борошном поверхні в два пласти, відповідно розміру листа або форми для випічки. Деко змащуємо маслом і кладемо на нього один пласт тіста. Поверх його рівним шаром викладаємо м'ясну начинку. Покриваємо все другим пластом тіста і краї пирога щільно скріплюємо. Робимо отвір в центрі, щоб виходила пара від начинки під час випікання.

Яйця збиваємо зі щіпкою солі і цією сумішшю змащуємо всю поверхню пирога.

Пиріг із листкового тіста з фаршем випікаємо у духовці, заздалегідь розігрітій до 200 градусів. Час випікання залежить від духовки, в середньому — це 25-30 хвилин. Спечений пиріг трохи остудіть та подавайте.

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