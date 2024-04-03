Солодкі рулети з лаваша: рецепт дуже простих та швидких десертів
З лаваша можна готувати не тільки закуску, а й солодкі рулетики. І начинка для них готується з найпростіших інгредієнтів.
Рулети з лаваша з трьома різними солодкими начинками – це ідеальне рішення для швидкого десерту до святкового столу. Для приготування нам знадобиться: лаваш, малина, сир, сметана, цукор. Тобто найпростіші інгредієнти. Можна взяти не тільки малину, а й інші ягоди, чи соковиті фрукти. Тільки поріжте їх шматочками. Рецептом поділились на сайті Filizhanka.
Солодкі рулети з лаваша
Перший варіант:
- малина (або інші ягоди на ваш смак);
- сир — 200 г;
- лаваш;
- сметана 15% — 3 ст. л.;
- цукор – 1 ст. л.;
- ванільний цукор, дрібка солі.
Візьміть сир, додайте сметану, цукор, дрібку солі та ванільного цукру. Все ретельно перемішайте. Намастіть сир на лаваш. По поверхні лаваша розкладіть ягоди і загорніть лаваш в рулет. Загорніть в харчову плівку і покладіть в холодильник на годину.
Другий варіант:
- лаваш;
- сир — 200 г;
- сметана 15% — 3 ст. л.;
- родзинки – 30 г;
- апельсин, цукор, дрібка солі.
У сиру додайте сметану, цукор, солі на кінчику чайної ложки, сіль, родзинки та все ретельно перемішайте.
Очистіть апельсин від шкірки і наріжте тонкими кільцями. Після чого намастіть на лаваш сирну масу і зверху викладіть апельсин. Загорніть рулет з лаваша у харчову плівку і покладіть у холодильник на 1 годину.
Третій варіант:
- варене згущене молоко – банка;
- волоські горіхи – 50 г;
- яблуко;
- чорнослив – 30 г.
Лаваш намастіть вареним згущеним молоком, зверху посипте волоськими горіхами і подрібненим чорносливом. Очистіть яблуко від шкурки, наріжте тонкими скибочками, покладіть на лаваш і загорніть рулет. Також загорніть у плівку і покладіть в холодильник на годину. Через годину наріжте рулети і подавайте до столу.
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