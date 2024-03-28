Краффін з шоколадом: як приготувати оригінальну випічку до Великодня

Краффін — це здобна дріжджова випічка, яку печуть замість звичних пасок. І приготувати цю новомодну випічку дуже просто.

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Краффін отримав свою назву від маффінів та круасанів. І швидко став популярною випічкою на Великдень. Це справді дуже смачно. І приготувати його просто. Рецептом поділились на сайті ВВС.

Краффін

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 350 г;

дріжджі свіжі — 20 г або сухі — 7 г;

молоко — 110 мл;

цукор — 80 г;

сіль;

жовток яєчний — 2 шт;

масло вершкове — 40 г та 120 г;

ванільний цукор до смаку.

Для начинки:

шоколад — 100 г;

цукати, подрібнені горіхи, родзинки — 200 г.

Спершу розведіть дріжджі та одну чайну ложку цукру в теплому молоці, поставте суміш в тепле місце. Суміш готова, коли з'явиться пінна шапочка.

Розтопіть 40 грамів вершкового масла. Жовтки, цукор і ваніль збийте в світлу пишну піну.

Борошно просійте в миску, і зробіть в ньому поглиблення. Влийте дріжджі з молоком та яєчну суміш, додайте сіль і добре перемішайте. Додайте розтоплене вершкове масло та замісіть тісто. Вимішуйте його не менше 10 хвилин, поки воно не перестане липнути до рук.

Накрийте тісто чистим рушником та поставте в тепле місце на півтори години мінімум. За цей час воно збільшиться вдвічі. Розділіть тісто на три частини. З цих порцій вийде три краффіни у формах до 10 см діаметром.

Присипте робочу поверхню і тісто борошном. Розкачайте тісто в дуже тонкий прямокутний пласт. Змастіть пласт м'яким вершковим маслом (120 грамів), а тоді тонким шаром теплого розтопленого шоколаду. Присипте родзинками та цукатами.

Згорніть тісто в рулет, накрийте рушником і поставте в тепле місце на пів години.

Так само зробіть з двома іншими порціями тіста.

Рулет розріжте гострим ножем посередині уздовж, але не до кінця — залиште кілька сантиметрів до краю.

Спершу скрутіть один "хвостик" рулету спіраллю у напрямку до нерозрізаного кінця. Тоді покладіть зверху на "равлик", що утворився, нерозрізаний кінець рулету та скрутіть і покладіть зверху другий хвостик.

Верхівка краффіна має нагадувати асиметричний пагорб.

Покладіть виріб в підготовлену форму для випікання, накрийте зверху і поставте в тепле місце на 20 хвилин, щоб тісто піднялося.

Випікайте краффіни в духовці, розігрітій до 180 градусів. На це піде 35 хвилин. Щоб краффін не зарум'янився надто сильно, прикрийте його фольгою. Готовій краффіни посипте цукровою пудрою.

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