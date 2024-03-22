Лимонні тістечка: класичний рецепт смачного десерту

Лимонні тістечка дуже просто приготувати. І вони неймовірно смачні.

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Пісочні лимонні тістечка з повітряним білковим кремом — улюблений "смак дитинства" для багатьох. Звичайно, лимонні тістечка можна купити і зараз. А можна приготувати власноруч за не надто складним рецептом, яким поділились на сайті Shuba.Life

Тісто замішується на м’якому вершковому маслі, жовтках і сметані. Щоб коржі вийшли особливо ніжними, сметана має бути жирною, а замість цукру можна взяти цукрову пудру. Розпушувач краще змішати з борошном.

Прошаровуються тістечка заварним білковим кремом, який ще називають італійською меренгою.

Класичні лимонні тістечка готуються лише з пісочного тіста і білкового крему. А можна зробити ще один прошарок з джемом, або лимонним заварним кремом.

Лимонні тістечка

Інгредієнти:

Для тіста:

жовтки курячі — 3 шт;

цукор — 140 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

ванілін;

масло вершкове несолоне — 100 г;

сметана — 200 г;

розпушувач — 10 г;

борошно пшеничне — 450 г.

Для крему:

яєчний білок — 100 г;

цукор — 200 г;

вода — 60 мл;

сіль — 1/5 ч. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.

Розітріть жовтки з цукром, сіллю та ваніліном. Додайте м’яке масло і сметану кімнатної температури. Ретельно розмішайте.

Змішайте борошно і розпушувач.

Через сито додайте половину сухої суміші до масляної маси, швидко розмішайте. Всипте решту борошна і швидко замісіть м’яке тісто. Щойно тісто перестане липнути до рук — воно готове.

Розділіть тісто на дві рівні порції і покладіть у холодильник на 15 хвилин.

Розкачайте першу кулю тіста між двома листами пергаменту за формою дека. Пласт має бути завтовшки близько 3-4 мм.

Перенесіть тісто на деко, застелене пергаментом. Випікайте у завчасно розігрітій духовці за температури 180°С близько 15 хвилин. Корж має бути блідим, але пропеченим. Випечіть другий корж.

Поки корж гарячий, не знімаючи його з паперу, підрівняйте ножем краї. Обрізки ви перетворите на крихту і прикрасите верх тістечок. Потім наріжте корж на однакові прямокутники. Залиште їх на пергаменті.

Так само наріжте другий корж. Усі прямокутники обох коржів мають бути однакового розміру.

Тепер готуйте заварний білковий крем. Цукор залийте водою. Варіть, обережно помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться. Доведіть сироп до кипіння і залиште помірно кипіти на середньому вогні. Білки збийте із сіллю до твердих піків.

Перевірте готовність сиропу: капніть трохи в холодну воду, якщо крапля скочується між пальцями в м’яку кульку, сироп готовий.

Гарячий сироп влийте цівкою до білків, постійно збиваючи масу. Влийте лимонний сік і продовжуйте збивайте близько 7 хвилин. Крем за цей час остигне і загусне.

Тепер збирайте тістечка. Покрийте половиною крему нарізаний корж на пергаменті. Накрийте меренгу прямокутниками з другого коржа. Вони мають повністю співпадати з нижнім шаром тіста. Покрийте рештою крему. Вирівняйте боки коржів і щільно посипте верх крихтою.

Залиште тістечка на чотири години мінімум, а краще залиште на ніч у холодильнику.

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