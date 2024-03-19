Бельгійській шоколадний торт: покроковий рецепт смачного десерта

Це дуже смачний торт із світлим кремом, який просто приготувати. І він виходить надзвичайно смачним.

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Бельгійський торт — це шоколадні бісквітні коржі зі світлим кремом, вершковою глазур'ю і бісквітною посипкою. Цей бісквітний корж можна використовувати і для інших тортів. Його пекти дуже легко, найголовніше — гарно збивати яйця і вчасно поставити тісто в духовку. Рецептом поділились на сайті Shuba.Life.

Бельгійський торт

Інгредієнти:

Для крему:

цукор — 180 г;

цукор ванільний — 1 ч. л.;

крохмаль кукурудзяний — 50 г;

курячі жовтки — 6 шт;

молоко 3,2% — 400 мл;

масло вершкове 82% — 150 г.

Для тіста:

борошно — 120 г;

какао-порошок — 30 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сода харчова — 1/2 ч. л.;

яєчний білок — 6 шт;

яйця курячі — 1 шт;

цукор — 150 г;

сметана — 120 г;

олія — 80 мл.

Для глазурі:

шоколад чорний — 80 г;

вершки 33% — 100 г.

Перемішайте цукор, кукурудзяний крохмаль і ванільний цукор. Влийте 100 мл молока і додайте яєчні жовтки. Змішайте до однорідності, додайте решту молока і знову добре перемішайте.

Влийте суміш у каструлю. Варіть на середньому вогні, активно помішуючи, доки суміш не загусне. Викладіть у миску з каструлі, додайте вершкове масло, перемішайте до однорідності. Накрийте крем харчовою плівкою і дайте охолонути.

І готуйте тісто: змішайте борошно з какао-порошком. Збийте яйце та яєчні білки в окремій мисці, поки маса не стане світлою. Влийте в неї сметану (можна замінити грецьким йогуртом), олію та збийте ще раз. Просійте суміш борошна і какао-порошку до миски зі збитими білками і яйцем. Перемішайте вінчиком.

Вилийте тісто у вистелену пергаментом форму. Випікайте 40 хвилин за температури 180°C.

Збивайте крем міксером 3-5 хвилин.

Корж вийміть із форми, зріжте верхній шар. Решту коржа розріжте на 2 рівні частини.

Відкладіть половину крему, рештою намастіть верх нижнього коржа, поставте один на одний. Зрізаний верхній корж накришіть або перемеліть у блендері.

Розтопіть на водяній бані чи в мікрохвильовій печі шоколад, змішайте з вершками та намастіть верх торта.

До крему, що лишився, додайте какао-порошок, перемішайте. Намастіть цією сумішшю бічну частину торта.

Кондитерський мішок кремом, що лишився та прикрасьте торт зверху та прикрасьте крихтами з перемеленого коржа боки торта. Поставте в холодильник на ніч.

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