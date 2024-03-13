Неймовірно смачні млинці з сиром та апельсиновим соусом: покроковий рецепт

Ніжні млинці з сирною начникою буквально тануть у роті. Соус з апельсиновим соком робить їх ще смачнішими.

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Оскільки зараз Масляна, то настав час куштувати найрізноманітніші млинці. У тих, хто любить і вміє готувати, є свій перевірений рецепт цієї страви. Своїм поділився і відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар. Млинці за його рецептом виходять неймовірно ніжними та смачними з будь-якою добавкою.

Ідеальні млинці з начинкою та апельсиновим соусом

Інгредієнти:

молоко — 500 мл;

цукор — 2 ст. л;

оливкова олія — 2,5 ст. л;

борошно — 6-7 ст. л;

яйце — 4 шт;

сіль — щіпка.

Для соусу:

вершкове масло — 1 ст. л;

цедра одного апельсина;

цукор — 2 ст. л;

ванільний цукор — 1 ч. л;

ром — 1 ст. л;

апельсиновий сік — 150 мл

будь-які ягоди.

Для начинки:

дрібнозернистий сир;

родзинки.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти для тіста перемішати в блендері, збити міксером або вінчиком. Посмажити тонкі млинці.

Для соусу всі інгредієнти скласти в сковорідку і на максимальному вогні виварити вдвічі до стану соусу. У готовий соус додати будь-які ягоди.

Сир змішати з родзинками, начинити млинці і злегка обсмажити їх на сковороді з вершковим маслом.

При подачі полити млинці соусом.

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