Смачні тонкі млинці на кефірі з дірочками: покроковий рецепт

Млинці на кефірі — це простий та швидкий спосіб приготувати млинчики на сніданок. Вони виходять смачними та тонкими.

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Млинчики на кефірі виходять дуже ніжними. Вам знадобляться найпростіші інгредієнти. А самі млинці готуються дуже просто. А якщо додати у тісто олію, то вони не будуть пригорати на сковороді. Щоб приготувати млинці на кефірі, дотримуйтесь рецептури. Способом приготування смачних млинців поділились на сайті Smachnota.

Млинці на кефірі

Інгредієнти:

кефір — 500 мл;

яйця — 3 шт.;

борошно — 150 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

сода — 1/2 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

олія — 2 ст. л.

Збийте яйця віночком до появи піни. Додайте до яєць кефір і перемішайте. В окремій мисці змішайте борошно, соду та дрібку солі.

Поступово додавайте сухі інгредієнти до рідких, ретельно перемішуючи, щоб уникнути грудочок.

Додайте олію і ще раз добре перемішайте.

Яйця і кефір повинні бути кімнатної температури, а борошно краще просіяти.

У вас має вийти однорідна консистенція. Дайте тісту настоятися 15 хвилин. Випікайте млинці на добре розігрітій сковороді, змащеній олією. Розподіляйте тісто тонким шаром і обсмажуйте на середньому вогні до золотистого кольору. Час від часу змащуйте сковороду олією. А вже готові млинчики змащуйте вершковим маслом.

Млинці на кефірі можна подавати з різними начинками: медом, джемом, свіжими ягодами, вершковим маслом тощо. Також можна додавати в тісто різні інгредієнти, такі як ягоди, фрукти, горіхи або шоколад, щоб надати млинцям додатковий смаковий акцент.

Звичайно, такі млинчики можна їсти й із несолодкими додатками. Добре підійде смажена курка з грибами, просто смажені гриби, або солона риба, чи ікра.

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