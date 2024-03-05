Картопля по-селянськи з часником: простий і смачний рецепт
Така картопля запікається в духовці. І виходить надзвичайно смачною.
Картопля по-селянськи з часником — це одна з найулюбленіших страв у світі. Її подають навіть у ресторанах. Традиційно готують її на сковороді, але у духовці це вийде смачніше та з меншою кількістю олії. Рецептом поділились на сайті Smachnota.
Картопля по-селянськи з часником
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі;
- 1 велика цибулина;
- 3-4 зубчики часнику;
- 4 столові ложки рослинної олії;
- 1 чайна ложка солі;
- 1/2 чайної ложки меленого чорного перцю.
Наріжте картоплю великими шматками, цибулю — півкільцями, часник — тонкими скибочками.
Змішайте разом олію, сіль і перець, потім додайте картоплю, цибулю та часник, ретельно перемішайте.
Розігрійте духовку до 200 градусів.
Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментом, або фольгою. Розподіліть в один шар та запікайте у розігрітій духовці 45-50 хвилин, поки картопля не стане золотистою і хрусткою.
Періодично перемішуйте картоплю, щоб вона запікалася рівномірно.
Коли картопля готова, дістаньте її з духовки, посипте свіжою зеленню та подайте на стіл.
Якщо хочете, можете трошки відварити картоплю перед запіканням до напівготовності. Чистити її необов'язково, тільки в такому разі її треба ретельно помити.
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