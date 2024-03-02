Хаш: що це за страва та як її приготувати

Якщо комусь не можна їсти червоне м’ясо, можна використовувати свинину.

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Хаш — найдавніша вірменська перша страва. Вона досить поширена по всьому Кавказу і заворожує не тільки своїм смаком, а й певними властивостями, які допомагають зміцненню волосся, нігтів, а також через велику кількість хондроїтину — хрящів і кісток. Їдять хаш з лавашем і пряною зеленню. До речі, якщо комусь не можна їсти червоне м’ясо, можна використовувати свинину.

Інгредієнти:

яловича нога — 1,5 кг;

яловичий рубець — 500 г;

часник — 3 головки

редька — 1 шт.

Ніжки обпалити, вискоблити, промити кілька разів, розрубати на частини вздовж та покласти, якщо можливо, на добу в проточну воду. Потім знову промити, перекласти в емальований посуд, залити водою, щоб вона покривала ніжки шаром 15-20 см. Поставити варити на слабкому вогні.

Рубці очистити, промити, залити холодною водою. Варити до зникнення специфічного запаху. Відвар вилити, а рубці промити гарячою і холодною водою. Дрібно нарізати, додати до ніжок, що варяться.

Продовжувати варити хаш на повільному вогні без солі, не допускаючи сильного кипіння, знімаючи піну, поки м'ясо не почне відокремлюватися від кісток і рубці не стануть м'якими.

Готовий гарячий хаш посолити, засипати подрібненим часником.

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