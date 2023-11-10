Куряча грудка по-аджарськи: рецепт ідеальної страви до вечері

Під час подачі грудку можна посипати дрібно нарубаною зеленню.

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Соковита куряча грудка, запечена в духовці з сиром, — найкраще, що можна зробити на вечерю для сім'ї, потішивши близьких новою стравою в меню. Її приготування не буде складним навіть для новачків, а смак потішить. Як приготувати курячу грудку по-аджарськи, розповіли в блозі "Смачного!".

Куряча грудка по-аджарськи

Інгредієнти:

куряча грудка – 3 шт по 100 г;

яйця сирі – 3 шт;

вершковий сир;

моцарела – 100 г;

сіль, перець, олія.

Кількість грудок можна брати залежно від кількості осіб, для яких ви готуєте. Те саме стосується й інших інгредієнтів.

Спосіб приготування:

Куряче філе помити, висушити паперовим рушником, розрізати по центру не наскрізь, формуючи кишеньку. Що більша така кишенька, то більше начинки поміститься.

М'ясо посолити, поперчити, полити олією і розтерти спеції по всій поверхні.

У кишеньку покласти фольгу так, щоб сформувалася стійка форма кишеньки. Обсмажити філе, не виймаючи фольги, з обох боків до рум'яної скоринки десь по чотири хвилини.

Білки відокремити від жовтків. Білки змішати з вершковим сиром і натертою моцарелою.

З філе вийняти фольгу, а в отримані кишеньки викласти начинку. Відправити м'ясо в попередньо розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин.

Після цього дістати м'ясо, викласти в центр кожного філе жовток і випікати ще чотири хвилини.

Під час подачі грудку можна посипати дрібно нарубаною зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати курячі нагетси в паніровці з чіпсів.