Куряча грудка по-аджарськи: рецепт ідеальної страви до вечері
Під час подачі грудку можна посипати дрібно нарубаною зеленню.
Соковита куряча грудка, запечена в духовці з сиром, — найкраще, що можна зробити на вечерю для сім'ї, потішивши близьких новою стравою в меню. Її приготування не буде складним навіть для новачків, а смак потішить. Як приготувати курячу грудку по-аджарськи, розповіли в блозі "Смачного!".
Куряча грудка по-аджарськи
Інгредієнти:
- куряча грудка – 3 шт по 100 г;
- яйця сирі – 3 шт;
- вершковий сир;
- моцарела – 100 г;
- сіль, перець, олія.
Кількість грудок можна брати залежно від кількості осіб, для яких ви готуєте. Те саме стосується й інших інгредієнтів.
Спосіб приготування:
Куряче філе помити, висушити паперовим рушником, розрізати по центру не наскрізь, формуючи кишеньку. Що більша така кишенька, то більше начинки поміститься.
М'ясо посолити, поперчити, полити олією і розтерти спеції по всій поверхні.
У кишеньку покласти фольгу так, щоб сформувалася стійка форма кишеньки. Обсмажити філе, не виймаючи фольги, з обох боків до рум'яної скоринки десь по чотири хвилини.
Білки відокремити від жовтків. Білки змішати з вершковим сиром і натертою моцарелою.
З філе вийняти фольгу, а в отримані кишеньки викласти начинку. Відправити м'ясо в попередньо розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин.
Після цього дістати м'ясо, викласти в центр кожного філе жовток і випікати ще чотири хвилини.
Під час подачі грудку можна посипати дрібно нарубаною зеленню.
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