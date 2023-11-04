Кумедні ласощі та простий перекус: як приготувати курячі нагетси в паніровці з чіпсів

У такому паніруванні нагетси виходять хрусткими та смачними.

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Якщо любите нагетси, то спробуйте приготувати дуже хрусткі та смачні курячі нагетси в паніровці з чипсів. Вони ідеальні як закуска або аперитив.

Їх дуже просто приготувати, і вони чудово поєднуються з оксамитовим йогуртовим соусом. Також вони чудово поєднуються з кетчупом, майонезом, або гуакомоле. Їх можна подавати як у гарячому, так і в холодному вигляді. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Курячі нагетси в паніровці з чипсів

Інгредієнти:

800 г курячої грудки;

400 г класичних чипсів у пакеті;

2 яйця;

свіжий майоран;

чорний перець.

Для йогуртового соусу:

200 г грецького йогурту;

2 листки свіжої м'яти;

1 лайм;

2 столові ложки оливкової олії першого віджиму;

сіль, чорний перець.

Щоб приготувати курячі нагетси в паніровці з чипсів, спочатку наріжте курячу грудку. Наріжте грудку невеликими кубиками. Перекладіть м'ясо в миску разом із майораном і чорним перцем. На тарілці збийте виделкою яйце, а на другу тарілку покришіть чипси.

Перемішайте м'ясо руками і вмочуйте шматочки білого м'яса спочатку у збите яйце, а потім у чипси. Викладіть крокети на деко, застелене папером для випічки, і запікайте їх у духовці за температури 180° приблизно 25 хвилин, а потім ще на 2 хвилини залиште під грилем.

Тим часом приготуйте йогуртовий соус. Змішайте в мисці грецький йогурт із подрібненою м'ятою, оливковою олією, соком лайма, сіллю і чорним перцем. Дуже добре перемішайте і дайте йому трохи постояти та насититися ароматами.

Дістаньте крокети з духовки, перевіривши готовність: м'ясо всередині має бути м'яким і білим без рожевих прожилок. Подавайте курячі нагетси з соусом із йогурту.

Також ви можете приготувати смачну м'ясну страву під назвою "Фальшивий кролик".