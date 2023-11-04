Забавное лакомство и простой перекус: как приготовить куриные наггетсы в панировке из чипсов

В такой панировке наггетсы получаются хрустящими и вкусными.

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Если любите наггетсы, то попробуйте приготовить очень хрустящие и вкусные куриные наггетсы в панировке из чипсов. Они идеальны в качестве закуски или аперитива.

Их очень просто приготовить, и они отлично сочетаются с бархатистым йогуртовым соусом. Также они отлично сочетаются с кетчупом, майонезом, или гуакомоле. Их можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Куриные наггетсы в панировке из чипсов

Ингредиенты:

800 г куриной грудки;

400 г классических чипсов в пакете;

2 яйца;

свежий майоран;

черный перец.

Для йогуртового соуса:

200 г греческого йогурта;

2 листа свежей мяты;

1 лайм;

2 столовые ложки оливкового масла первого отжима;

соль, черный перец.

Чтобы приготовить куриные наггетсы в панировке из чипсов, сначала нарежьте куриную грудку. Нарежьте грудку небольшими кубиками. Переложите мясо в миску вместе с майораном и черным перцем. На тарелке взбейте вилкой яйцо, а на вторую тарелку покрошите чипсы.

Перемешайте мясо руками и обмакивайте кусочки белого мяса сначала во взбитое яйцо, а затем в чипсы. Выложите крокеты на противень, застеленный бумагой для выпечки, и запекайте их в духовке при температуре 180° примерно 25 минут, а затем еще на 2 минуты оставьте под грилем.

Тем временем приготовьте йогуртовый соус. Смешайте в миске греческий йогурт с измельченной мятой, оливковым маслом, соком лайма, солью и черным перцем. Очень хорошо перемешайте и дайте ему немного постоять и напитаться ароматами.

Достаньте крокеты из духовки, проверив готовность: мясо внутри должно быть мягким и белым без розовых прожилок. Подавайте куриные наггетсы с соусом из йогурта.

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