Забавное лакомство и простой перекус: как приготовить куриные наггетсы в панировке из чипсов
В такой панировке наггетсы получаются хрустящими и вкусными.
Если любите наггетсы, то попробуйте приготовить очень хрустящие и вкусные куриные наггетсы в панировке из чипсов. Они идеальны в качестве закуски или аперитива.
Их очень просто приготовить, и они отлично сочетаются с бархатистым йогуртовым соусом. Также они отлично сочетаются с кетчупом, майонезом, или гуакомоле. Их можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Куриные наггетсы в панировке из чипсов
Ингредиенты:
- 800 г куриной грудки;
- 400 г классических чипсов в пакете;
- 2 яйца;
- свежий майоран;
- черный перец.
Для йогуртового соуса:
- 200 г греческого йогурта;
- 2 листа свежей мяты;
- 1 лайм;
- 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима;
- соль, черный перец.
Чтобы приготовить куриные наггетсы в панировке из чипсов, сначала нарежьте куриную грудку. Нарежьте грудку небольшими кубиками. Переложите мясо в миску вместе с майораном и черным перцем. На тарелке взбейте вилкой яйцо, а на вторую тарелку покрошите чипсы.
Перемешайте мясо руками и обмакивайте кусочки белого мяса сначала во взбитое яйцо, а затем в чипсы. Выложите крокеты на противень, застеленный бумагой для выпечки, и запекайте их в духовке при температуре 180° примерно 25 минут, а затем еще на 2 минуты оставьте под грилем.
Тем временем приготовьте йогуртовый соус. Смешайте в миске греческий йогурт с измельченной мятой, оливковым маслом, соком лайма, солью и черным перцем. Очень хорошо перемешайте и дайте ему немного постоять и напитаться ароматами.
Достаньте крокеты из духовки, проверив готовность: мясо внутри должно быть мягким и белым без розовых прожилок. Подавайте куриные наггетсы с соусом из йогурта.
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