Без смаження і тушкування: смачна капуста у "рукаві" для запікання
Зауважте: готувати капусту з овочами варто у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці.
Білокачанну капусту можна не лише смажити або тушкувати. Смачна, соковита та ароматна — вона гарно приготується у "рукаві" для запікання у духовці. Все, що потрібно зробити — нарізати капусту та овочі і перекласти всі інгредієнти в цей "рукав", говорять кулінари з сайта Ukr.Media.
Інгредієнти:
- капуста — 800 г;
- цибуля — 2 шт.;
- перець — 1 шт.;
- морква — 2 шт.;
- печериці — 300 г;
- олія — 50 мл + для смаження;
- сіль, перець — за смаком.
До нарізаної соломки капусти додайте столову ложку солі. Декілька хвилин помніть капусту руками, щоб вона пустила сік.
Додайте до капусти подрібнені цибулю, моркву, болгарський перець та олію і добре перемішайте овочі. Перекладіть овочі у "рукав" для запікання, зверху викладіть смажені гриби.
Зав'яжіть "рукав" та за допомогою голки зробіть у ньому кілька отворів. Готуйте капусту з овочами у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.Важливо
Читайте також:
Баниця з капустою або зельник: відомий пиріг із Північної Македонії
Витончений смак у простих інгредієнтах: цвітна капуста під грибним соусом
Засипана капуста зі шкварками: рецепт давньої української страви (відео)
Тушкована квашена капуста з копченими ребрами: рецепт ситної вечері