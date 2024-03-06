Швидка піца з прошуто та сиром: рецепт смачної та ситної випічки
Особливого смаку цій піці надає медовий соус. На приготування страви піде не більше 30 хвилин.
Хочеться піци, а часу обмаль? Тоді рекомендуємо приготувати швидку піцу за рецептом із кулінарного блогу "Душевні рецепти", головною особливістю якої є теплий медовий соус.
Швидка піца з прошутто та сиром рікотта
Інгредієнти:
- тісто для піци;
- ріккота — 100 г;
- прошутто — 150 г;
- моцарела — 100 г;
- оливкова олія — 20 мл;
- рукола — пучок.
Для соусу:
- мед — 2 ст. л;
- пластівці чилі;
- сіль — дрібка;
- яблучний оцет — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Пласт тіста для піци змастити оливковою олією, викласти моцарелу і ріккоту. Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, хвилин 15-20, поки тісто підрум'яниться.
Поки тісто в духовці, необхідно приготувати соус. Для цього дві столові ложки меду підігріти, можна на водяній бані, посолити, додати оцет і пластівці чилі, все добре перемішати.
На підрум'янену основу викласти прошуто, руколу, полити теплим медовим соусом і можна подавати до столу.
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