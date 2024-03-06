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Їжа

Швидка піца з прошуто та сиром: рецепт смачної та ситної випічки

піца з ріккотою, руколою та прошутто
Фото: Скриншот

Особливого смаку цій піці надає медовий соус. На приготування страви піде не більше 30 хвилин.

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Хочеться піци, а часу обмаль? Тоді рекомендуємо приготувати швидку піцу за рецептом із кулінарного блогу "Душевні рецепти", головною особливістю якої є теплий медовий соус.

Швидка піца з прошутто та сиром рікотта

Інгредієнти:

  • тісто для піци;
  • ріккота — 100 г;
  • прошутто — 150 г;
  • моцарела — 100 г;
  • оливкова олія — 20 мл;
  • рукола — пучок.

Для соусу:

  • мед — 2 ст. л;
  • пластівці чилі;
  • сіль — дрібка;
  • яблучний оцет — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Пласт тіста для піци змастити оливковою олією, викласти моцарелу і ріккоту. Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, хвилин 15-20, поки тісто підрум'яниться.

Поки тісто в духовці, необхідно приготувати соус. Для цього дві столові ложки меду підігріти, можна на водяній бані, посолити, додати оцет і пластівці чилі, все добре перемішати.

На підрум'янену основу викласти прошуто, руколу, полити теплим медовим соусом і можна подавати до столу.

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