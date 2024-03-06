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Еда

Быстрая пицца с прошутто и сыром: рецепт вкусной и сытной выпечки

пицца с риккотой, рукколой и прошутто
Фото: Скриншот

Особый вкус этой пицце придает медовый соус. На приготовление блюда уйдет не более 30 минут.

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Хочется пиццы, а времени в обрез? Тогда рекомендуем приготовить быструю пиццу по рецепту из кулинарного блога "Душевные рецепты", главной особенностью которой является теплый медовый соус.

Быстрая пицца с прошутто и сыром рикотта

Ингредиенты:

  • тесто для пиццы;
  • риккота – 100 гр;
  • прошутто – 150 гр;
  • моцарелла – 100 гр;
  • оливковое масло – 20 мл;
  • руккола – пучок.

Для соуса:

  • мед – 2 ст. л;
  • хлопья чили;
  • соль – щепотка;
  • яблочный уксус – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Пласт теста для пиццы смазать оливковым маслом, выложить моцареллу и риккоту. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, минут 15-20, пока тесто подрумянится.

Пока тесто в духовке, необходимо приготовить соус. Для этого две столовых ложки меда подогреть, можно на водяной бане, посолить, добавить уксус и хлопья чили, все хорошо перемешать.

На подрумяненное основание выложить прошутто, рукколу, полить теплым медовым соусом и можно подавать к столу.

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