Школьная пицца: рецепт перекуса, любимого с детства

Для начинки можно брать как колбасу, так и морепродукты или мясо. С любой из них пицца будет вкусной.

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Наверное, каждый, кто забегал в школьную столовую на перемене, покупал небольшую пиццу с колбасой, щедро усыпанную сыром. Такую же легко приготовить дома, и она получается даже вкуснее. Как ее сделать, рассказала кулинарный блогер из Сум Дарья Дарико.

Школьная пицца

Ингредиенты:

дрожжи свежие – 30 гр (сухие – 2 ч. л);

сахар – 1 ст. л;

вода – 300 мл;

яйца – 1 шт;

масло – 2 ст. л;

соль – 1 ч. л;

мука – примерно 500 гр (150 гр на опару, 350 гр – в тесто).

Для начинки:

колбаса – 150 гр;

твердый сыр – 100 гр;

кетчуп 2-3 ст. л;

маринованные или соленые огурцы – 2-3 шт.

Способ приготовления:

Дрожжи раскрошить, добавить сахар, перетереть. Влить постепенно теплую воду, перемешать, добавить 150 гр просеянной муки, перемешать, накрыть полотенцем, поставить в теплое место на 30 минут.

В опару вбить яйцо, добавить соль и растительное масло, перемешать. Всыпать просеянную муку постепенно. Тесто по-разному берет муку, поэтому не торопитесь, чтобы не "убить" ее. Все хорошо вымесить. Переложить в смазанную растительным маслом форму, накрыть полотенцем, поставить в теплое место на час.

Для начинки колбасу нарезать соломкой, огурцы – или соломкой, или кружочками, сыр натереть на мелкой терке.

Готовое тесто разделить на 12 частей, каждую скатать в шарик, накрыть полотенцем, чтобы не обветрилось. Затем с каждого шарика сделать лепешку, выложить на пергамент. Смазать кетчупом, посыпать колбасой и огурцом, сверху выложить тертый сыр.

Выпекать в предварительно разогретой до 190 градусов духовке 20 минут.

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