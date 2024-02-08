Шкільна піца: рецепт перекусу, улюбленого з дитинства

Для начинки можна брати як ковбасу, так і морепродукти чи м'ясо. З будь-якою з них піца буде смачною.

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Напевно, кожен, хто забігав до шкільної їдальні на перерві, купував невеличку піцу з ковбасою, щедро всипану сиром. Таку ж легко приготувати вдома, і вона виходить навіть смачнішою. Як її зробити, розповіла кулінарна блогерка із Сум Дар'я Дарико.

Шкільна піца

Інгредієнти:

дріжджі свіжі — 30 г (сухі — 2 ч. л);

цукор — 1 ст. л;

вода — 300 мл;

яйця — 1 шт;

олія — 2 ст. л;

сіль — 1 ч. л;

борошно — приблизно 500 г (150 г на опару, 350 гр — у тісто).

Для начинки:

ковбаса — 150 г;

твердий сир — 100 г;

кетчуп 2-3 ст. л;

мариновані або солоні огірки — 2-3 шт.

Спосіб приготування:

Дріжджі розкришити, додати цукор, перетерти. Влити поступово теплу воду, перемішати, додати 150 г просіяного борошна, перемішати, накрити рушником, поставити в тепле місце на 30 хвилин.

В опару вбити яйце, додати сіль і олію, перемішати. Всипати просіяне борошно поступово. Тісто по-різному бере борошно, тому не поспішайте, щоб не "вбити" його. Усе добре вимісити. Перекласти в змащену олією форму, накрити рушником, поставити в тепле місце на годину.

Для начинки ковбасу нарізати соломкою, огірки — або соломкою, або кружечками, сир натерти на дрібній тертці.

Готове тісто розділити на 12 частин, кожну скачати в кульку, накрити рушником, щоб не обвітрилося. Потім із кожної кульки зробити корж, викласти на пергамент. Змастити кетчупом, посипати ковбасою й огірком, зверху викласти тертий сир.

Випікати в попередньо розігрітій до 190 градусів духовці 20 хвилин.

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