Бельгийский шоколадный торт: пошаговый рецепт вкусного десерта

Это очень вкусный торт со светлым кремом, который просто приготовить. И он получается чрезвычайно вкусным.

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Бельгийский торт — это шоколадные бисквитные коржи со светлым кремом, сливочной глазурью и бисквитной посыпкой. Этот бисквитный корж можно использовать и для других тортов. Его печь очень легко, самое главное — хорошо взбивать яйца и вовремя поставить тесто в духовку. Рецептом поделились на сайте Shuba.Life.

Бельгийский торт

Ингредиенты:

Для крема:

сахар — 180 г;

сахар ванильный — 1 ч. л;

крахмал кукурузный — 50 г;

куриные желтки — 6 шт;

молоко 3,2% — 400 мл;

масло сливочное 82% — 150 г.

Для теста:

мука — 120 г;

какао-порошок — 30 г;

разрыхлитель — 1 ч. л;

сода пищевая — 1/2 ч. л;

яичный белок — 6 шт;

яйца куриные — 1 шт;

сахар — 150 г;

сметана — 120 г;

растительное масло — 80 мл.

Для глазури:

шоколад черный — 80 г;

сливки 33% — 100 г.

Перемешайте сахар, кукурузный крахмал и ванильный сахар. Влейте 100 мл молока и добавьте яичные желтки. Смешайте до однородности, добавьте остальное молоко и снова хорошо перемешайте.

Влейте смесь в кастрюлю. Варите на среднем огне, активно помешивая, пока смесь не загустеет. Выложите в миску из кастрюли, добавьте сливочное масло, перемешайте до однородности. Накройте крем пищевой пленкой и дайте остыть.

И готовьте тесто: смешайте муку с какао-порошком. Взбейте яйцо и яичные белки в отдельной миске, пока масса не станет светлой. Влейте в нее сметану (можно заменить греческим йогуртом), масло и взбейте еще раз. Просейте смесь муки и какао-порошка в миску со взбитыми белками и яйцом. Перемешайте венчиком.

Вылейте тесто в выстеленную пергаментом форму. Выпекайте 40 минут при температуре 180°C.

Взбивайте крем миксером 3-5 минут.

Корж выньте из формы, срежьте верхний слой. Оставшийся корж разрежьте на 2 равные части.

Отложите половину крема, остальным намажьте верх нижнего коржа, поставьте друг на друга. Срезанный верхний корж накрошите или перемелите в блендере.

Растопите на водяной бане или в микроволновой печи шоколад, смешайте со сливками и намажьте верх торта.

К оставшемуся крему добавьте какао-порошок, перемешайте. Намажьте этой смесью боковую часть торта.

Кондитерский мешок оставшимся кремом украсьте торт сверху и украсьте крошками из перемолотого коржа бока торта. Поставьте в холодильник на ночь.

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