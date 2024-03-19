Бельгийский шоколадный торт: пошаговый рецепт вкусного десерта
Это очень вкусный торт со светлым кремом, который просто приготовить. И он получается чрезвычайно вкусным.
Бельгийский торт — это шоколадные бисквитные коржи со светлым кремом, сливочной глазурью и бисквитной посыпкой. Этот бисквитный корж можно использовать и для других тортов. Его печь очень легко, самое главное — хорошо взбивать яйца и вовремя поставить тесто в духовку. Рецептом поделились на сайте Shuba.Life.
Бельгийский торт
Ингредиенты:
Для крема:
- сахар — 180 г;
- сахар ванильный — 1 ч. л;
- крахмал кукурузный — 50 г;
- куриные желтки — 6 шт;
- молоко 3,2% — 400 мл;
- масло сливочное 82% — 150 г.
Для теста:
- мука — 120 г;
- какао-порошок — 30 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- сода пищевая — 1/2 ч. л;
- яичный белок — 6 шт;
- яйца куриные — 1 шт;
- сахар — 150 г;
- сметана — 120 г;
- растительное масло — 80 мл.
Для глазури:
- шоколад черный — 80 г;
- сливки 33% — 100 г.
Перемешайте сахар, кукурузный крахмал и ванильный сахар. Влейте 100 мл молока и добавьте яичные желтки. Смешайте до однородности, добавьте остальное молоко и снова хорошо перемешайте.
Влейте смесь в кастрюлю. Варите на среднем огне, активно помешивая, пока смесь не загустеет. Выложите в миску из кастрюли, добавьте сливочное масло, перемешайте до однородности. Накройте крем пищевой пленкой и дайте остыть.
И готовьте тесто: смешайте муку с какао-порошком. Взбейте яйцо и яичные белки в отдельной миске, пока масса не станет светлой. Влейте в нее сметану (можно заменить греческим йогуртом), масло и взбейте еще раз. Просейте смесь муки и какао-порошка в миску со взбитыми белками и яйцом. Перемешайте венчиком.
Вылейте тесто в выстеленную пергаментом форму. Выпекайте 40 минут при температуре 180°C.
Взбивайте крем миксером 3-5 минут.
Корж выньте из формы, срежьте верхний слой. Оставшийся корж разрежьте на 2 равные части.
Отложите половину крема, остальным намажьте верх нижнего коржа, поставьте друг на друга. Срезанный верхний корж накрошите или перемелите в блендере.
Растопите на водяной бане или в микроволновой печи шоколад, смешайте со сливками и намажьте верх торта.
К оставшемуся крему добавьте какао-порошок, перемешайте. Намажьте этой смесью боковую часть торта.
Кондитерский мешок оставшимся кремом украсьте торт сверху и украсьте крошками из перемолотого коржа бока торта. Поставьте в холодильник на ночь.
Читайте также:
Идеальный перекус: как приготовить английские "пастушьи" пирожки с мясом
Невероятно вкусные блины с творогом и апельсиновым соусом: пошаговый рецепт