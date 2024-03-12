Пирожные "Муравейник": любимый десерт в новой форме

Готовые пирожные можно украсить сверху вареной сгущенкой или растопленным шоколадом.

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Торт "Муравейник" – один из самых любимых десертов у не одного поколения сладкоежек. Однако можно сделать его не только в виде торта, но и как пирожное. Рецептов и форм последнего существует много, и у каждой хозяйки свой проверенный способ. Кулинарный блогер Тати Чуднова поделилась любимым рецептом пирожного.

Пирожные "Муравейник"

Ингредиенты:

маргарин – 250 гр;

мука – 16-18 ст. л;

яйцо – 1 шт;

молоко – 3 ст. л;

соль – щепотка;

разрыхлитель – 1 ч. л;

сгущенка "Ириска" – 500 гр;

мед – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

Маргарин натереть на терке. Чтобы он лучше натирался, подержите его немного в морозилке. В посуду, куда натерли маргарин, добавить молоко, сахар, соль, яйцо и муку, все смешать и быстро замесить очень крутое тесто. Готовое тесто отправить в морозильную камеру на 30-60 минут.

Затем достать тесто из камеры и натереть его на большой терке, пересыпать мукой и перемешать. Далее просеять тесто через сито, выложить крупные кусочки на противень, застеленный пергаментом.

Отправить противень в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут, пока крошка приобретет золотистый цвет.

Готовую выпечку остудить, протереть между ладонями, чтобы все распалось на более мелкие кусочки.

Сгущенку смешать с медом и залить крошки полученной смесью крошки. Все хорошо перемешать.

Взять рюмку, положить в нее пакет, чтобы пирожные лучше вынимались. Набирайте тесто в рюмку и формируйте пирожные в форме конусов. Поставить готовые пирожные на пару часов в холодильник. Сверху украсить вареной сгущенкой.

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