Тістечка "Мурашник": улюблений десерт у новій формі

Готові тістечка можна прикрасити зверху вареним згущеним молоком або розтопленим шоколадом.

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Торт "Мурашник" — один із найулюбленіших десертів у не одного покоління ласунів. Однак можна зробити його не тільки у вигляді торта, а й як тістечко. Рецептів і форм останнього існує багато, і в кожної господині свій перевірений спосіб. Кулінарна блогерка Таті Чуднова поділилася улюбленим рецептом тістечка.

Тістечка "Мурашник"

Інгредієнти:

маргарин — 250 г;

борошно — 16-18 ст. л;

яйце — 1 шт;

молоко — 3 ст. л;

сіль — щіпка;

розпушувач — 1 ч. л;

згущене молоко "Іриска" — 500 г;

мед — 1,5 ст. л.

Спосіб приготування:

Маргарин натерти на тертці. Щоб він краще натирався, потримайте його трохи в морозилці. У посуд, куди натерли маргарин, додати молоко, цукор, сіль, яйце і борошно, все змішати і швидко замісити дуже круте тісто. Готове тісто відправити в морозильну камеру на 30-60 хвилин.

Потім дістати тісто з камери і натерти його на великій тертці, пересипати борошном і перемішати. Далі просіяти тісто через сито, викласти великі шматочки на деко, застелене пергаментом.

Відправити деко в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 10-15 хвилин, поки крихта набуде золотистого кольору.

Готову випічку остудити, протерти між долонями, щоб усе розпалося на дрібніші шматочки.

Згущене молоко змішати з медом і залити крихти отриманою сумішшю крихти. Усе добре перемішати.

Взяти чарку, покласти в неї пакет, щоб тістечка краще виймалися. Набирайте тісто в чарку і формуйте тістечка у формі конусів. Поставити готові тістечка на кілька годин у холодильник. Зверху прикрасити вареним згущеним молоком.

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