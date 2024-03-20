Класична паска за рецептом Дюкана: без борошна, масла та цукру (відео)

Приготована за цими рецептами великодня паска — без борошна, цукру, масла — ще й подбає про те, аби ви та ваші домочадці не набрали зайвої ваги.

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У 2024 році українці відзначатимуть Великдень: римо-католики — 31 березня, православні та греко-католики — 5 травня. Однак у будь-якому разі головна на святковому столі в ці дні — великодня паска. А приготована за рецептом відомого французького дієтолога П'єра Дюкана — без борошна, цукру, масла — вона ще й потурбується про те, щоб ви та ваші домочадці не набрали зайвої ваги за це смачне свято, особливо після посту.

Паска за рецептом Дюкана

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.;

вівсяні пластівці — 4 ст. л.;

розпушувач — 5 г;

цукрозамінник — 10 г;

сухе знежирене молоко — 7 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 20 г;

сухі дріжджі — 4 г;

молоко свіже знежирене — 2 ст. л.;

яєчний білок — 1 шт.;

ваніль — за смаком.

Для приготування опари до дріжджів додайте цукрозамінник, а потім — тепле знежирене молоко. Перемішайте до однорідної консистенції. Додайте сухе молоко, знову перемішайте. Поставте в тепле місце на 10 хвилин.

У глибокій мисці збийте виделкою 2 яйця і 1 жовток (близько 2 хвилин). Додайте всі сипучі компоненти (крім дріжджів), перемішайте.

Залийте опару, цукрозамінник і молоко. Перемішайте й одразу поставте в духовку, розігріту до 180 градусів на 30-35 хв. Щоб тісто не витікало з форми, посипте дно крохмалем.

Для помадки збийте білки до густої консистенції та покрийте нею верхівки паски.

Паска із сухофруктами — без дріжджів і цукру

Інгредієнти:

Для тіста —

борошно — 175 г (70 г — рисове, 70 г — цільнозернове, 35 г — кукурудзяне);

яйця — 4 шт.;

йогурт 3% — 280 г;

сухе молоко — 100 г;

підсолоджувач — 20 г;

розпушувач — 20 г;

курага — 110 г;

апельсин — 1 шт.;

мигдальні пластівці — 30 г.

Для глазурі —

сир кисломолочний — 60 г;

сухе молоко — 90 г;

мед — 12 г (або підсолоджувач);

в'ялена вишня, памела, мигдальні пластівці — для прикрашання.

Випікати 40 хвилин за температури 180°С.

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