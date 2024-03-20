Класична паска за рецептом Дюкана: без борошна, масла та цукру (відео)
Приготована за цими рецептами великодня паска — без борошна, цукру, масла — ще й подбає про те, аби ви та ваші домочадці не набрали зайвої ваги.
У 2024 році українці відзначатимуть Великдень: римо-католики — 31 березня, православні та греко-католики — 5 травня. Однак у будь-якому разі головна на святковому столі в ці дні — великодня паска. А приготована за рецептом відомого французького дієтолога П'єра Дюкана — без борошна, цукру, масла — вона ще й потурбується про те, щоб ви та ваші домочадці не набрали зайвої ваги за це смачне свято, особливо після посту.
Паска за рецептом Дюкана
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт.;
- вівсяні пластівці — 4 ст. л.;
- розпушувач — 5 г;
- цукрозамінник — 10 г;
- сухе знежирене молоко — 7 ст. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 20 г;
- сухі дріжджі — 4 г;
- молоко свіже знежирене — 2 ст. л.;
- яєчний білок — 1 шт.;
- ваніль — за смаком.
Для приготування опари до дріжджів додайте цукрозамінник, а потім — тепле знежирене молоко. Перемішайте до однорідної консистенції. Додайте сухе молоко, знову перемішайте. Поставте в тепле місце на 10 хвилин.
У глибокій мисці збийте виделкою 2 яйця і 1 жовток (близько 2 хвилин). Додайте всі сипучі компоненти (крім дріжджів), перемішайте.
Залийте опару, цукрозамінник і молоко. Перемішайте й одразу поставте в духовку, розігріту до 180 градусів на 30-35 хв. Щоб тісто не витікало з форми, посипте дно крохмалем.
Для помадки збийте білки до густої консистенції та покрийте нею верхівки паски.
Паска із сухофруктами — без дріжджів і цукру
Інгредієнти:
Для тіста —
- борошно — 175 г (70 г — рисове, 70 г — цільнозернове, 35 г — кукурудзяне);
- яйця — 4 шт.;
- йогурт 3% — 280 г;
- сухе молоко — 100 г;
- підсолоджувач — 20 г;
- розпушувач — 20 г;
- курага — 110 г;
- апельсин — 1 шт.;
- мигдальні пластівці — 30 г.
Для глазурі —
- сир кисломолочний — 60 г;
- сухе молоко — 90 г;
- мед — 12 г (або підсолоджувач);
- в'ялена вишня, памела, мигдальні пластівці — для прикрашання.
Випікати 40 хвилин за температури 180°С.Важливо
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