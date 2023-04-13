Великдень 2023. Паска панетоне – найкраща італійська випічка з родзинками, цукатами та курагою

Сирна паска та паска панетоне – два безперечно кращі десерти, які прикрасять будь-який стіл та вразять гостей своїм вишуканим смаком. Про сирну паску ми багато писали, а тепер приділимо увагу панетоне.

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Паска панетоне — це традиційний італійський пиріг (або кекс), який нагадує українську паску, тому в нашій країні панетоне готують до Великодня, а не на Різдво, як в Італії. Ніжне м'яке тісто, спокусливе поєднання мускатного горіха та апельсинової цедри, фрукти та соковиті родзинки – у цю випічку легко закохатися з першого шматочка.

Панетоне — це один з найвідоміших і улюблених різдвяних десертів в Італії. Його історія сягає корінням у середньовіччі, коли він був подарунком для багатих сімей та духовенства. З того часу рецепт пирога дещо змінився, але його основні інгредієнти залишилися як і були: борошно, яйця, вершкове масло, цукор, дріжджі та різноманітні добавки.

Фокус у подробицях розповість, як приготувати паску панетоне, щоб вона вийшла ніжною та смачною.

Паска панетоне

Інгредієнти:

Борошно — 800 г

Цукор — 300 г

Вершкове масло — 150 г

Молоко 2,5% — 250 мл

Яйця — 3 шт.

Жовтки – 2 шт.

Дріжджі свіжі — 40 г

Родзинки — 150 г

Цукати — 100 г

Курага — 150 г

Мускатний горіх мелений — 1 ч. л.

Апельсинова цедра — 1 ст. л.

Кардамон — 0,5 ч. л.

Ванільний цукор — 20 г

Для глазурі:

Цукрова пудра — 200 г

Молоко 2,5% — 2 ст. л.

Паска панетоне всередині. Фото: Соцсети

На початку вам потрібно приготувати дріжджову суміш. У глибоку тарілку подрібнюємо дріжджі, додаємо 2 столові ложки цукру та 4 столові ложки теплого молока. Все добре перемішуємо до однорідності. Туди ж висипаємо дві столові ложки борошна, ще раз заважаємо. Відставляємо суміш на 15-20 хвилин, щоб дріжджі почали бродіння.

Тим часом у великій мисці вам потрібно просіяти 2 склянки борошна, вилити тепле молоко та ретельно перемішати. Сюди додайте дріжджову суміш, після чого все перемішайте до однорідності. Готову опару накриваємо рушником і ставимо у тепле місце на годину. За цей час опара має піднятися у 3-4 рази.

Міксером збийте яйця, додайте жовтки і вилийте в опару. Попередньо розм'якшене масло наріжте кубиками та також покладіть до тіста. Туди ж висипте цукор, добре вимісіть. У тісто додайте 3 склянки борошна, спеції та прянощі.

Вимішувати тісто потрібно протягом години. Спочатку воно буде досить липким. Щоб тісто менше прилипало до рук, можна змащувати долоні невеликою кількістю олії. Додавати борошно потрібно поступово, поки тісто не стане пружним, м'яким та однорідним.

Замісивши тісто, необхідно перекласти його у велику миску та залишити у теплі на 2 години. За цей час воно має підійти та збільшитись у кілька разів. Поки тісто підходить, промийте родзинки, курагу та цукати, просушіть їх на паперовому рушнику. Курагу та цукати краще порізати невеликими шматочками, щоб усі вони були однакового розміру.

Готове тісто дістаньте із ємності, ще раз добре вимісіть руками, додайте до нього родзинки, цукати, курагу.

Тепер приготуйте форми для випічки: змастіть їх маслом та покладіть на дно пергамент. Перекладіть тісто, заповнюючи лише 1/3 кожної форми.

Накрийте форми рушником та залиште у теплому місці на 30 хвилин. За цей час тісто повинне піднятися до верху форми.

Поставте паски в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте близько 40-50 хвилини до золотистої скоринки.

Для глазурі в невеликій мисці збийте цукрову пудру та молоко до гладкості. Використовуючи кондитерський шприц або пакетик з відрізаним куточком, прикрасьте пироги глазур'ю на свій смак.

Як бачите, приготувати її не просто, але всі зусилля будуть винагороджені неймовірним смаком.

Втім, ви можете спробувати приготувати щось простіше, наприклад сирну паску зі згущеним молоком.